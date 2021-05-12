Karabağlar Belediyesi'nden bayram desteği

Karabağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Yüzlerce gıda kolisinin yanı sıra, kooperatiflerden alınan elma ve soğanlar vatandaşlara ulaştırıldı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu koronavirüs salgını döneminde sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Biliyoruz ki bu dönemde çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. Sürecin başından itibaren, başta işyerleri kapanan esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Kapanan işyerlerinin katı atık bedellerini almıyoruz. Bağlı oldukları oda üzerinden başvuran esnaflarımıza gıda ve hijyen kolileri dağıttık. Kahvehane esnafı ve selden etkilenen vatandaşlara nakdi yardımlar yaptık” dedi.

Karabağlar Belediyesi’nin her ay yaklaşık 2300 bin haneye, Sosyal Destek Kartı’yla maddi destekte bulunduğuna da dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Bir elin verdiğini diğer el görmemeli’ anlayışıyla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Sıkıntılı günlerin dayanışmayla aşılacağına inanıyoruz. Bundan sonra da tüm gücümüzle bu anlayışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Neler dağıtıldı?

Karabağlar Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara, 5’er kiloluk 3 bin file elmayla yine 5'er kiloluk 3 bin file soğan dağıttı. Bu ürünler üreticiye destek olmak amacıyla kooperatiflerden alındı. Ayrıca zengin içerikli 3 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Gıda kolilerinde 1. 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 1 kg pirinç, 1 kg kuru fasulye, 1 kg nohut, 1 kg kırmızı mercimek, 1 paket makarna (500 gr), 1 kutu salça ( 830gr), 1 lt sıvı yağ, 250 gr tereyağ, 200 gr sucuk,180 gr kaşar peynir, 270 gr cevizli incir reçeli, 1 kg bulgur yer aldı.