Karabağlar'da faaliyet raporu kabul edildi

Karabağlar Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dar bütçeyi en doğru şekilde değerlendirerek birçok büyük yatırımı yaşama geçirdiklerini vurgulayarak, “Karabağlar Belediyesi aynı anlayış ve istikrarla çalışmaya devam edecek. Bu konuda hiçbir çekincemiz yok. Çünkü gereksiz harcama yapmıyoruz” dedi

Karabağlar Belediye Meclisi’nin nisan ayı ikinci oturumu, ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapıldı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay’ın da izlediği toplantının ana gündemini, 2020 yılı faaliyet raporu oluşturdu. Görüşmeler başlamadan önce Başkan Selvitopu koltuğunu Meclis 1. Başkanvekili Mehmet Aydoğan’a bıraktı. Karabağlar Belediyesi'nin 2020 yılında yaptığı çalışmalar ve projelerle görüntülü sunumun ardından, CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Alper Güldalı ve meclis üyeleri, faaliyet raporu üzerine kişisel görüşlerini dile getirdiler.

Yatırımlara devam…

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Selvitopu, yapıcı eleştirileri nedeniyle meclis üyelerine teşekkür etti. Eleştirileri tek tek yanıtlayan Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi olarak elimizdeki bütçeyi en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu konuda içimiz çok rahat. İlçemizin birçok eksiği ve hizmet gereksinimi olduğunun farkındayız. Kente bakışımız ve çalışma programımız ortada. Dar bütçemize rağmen bu kadar yatırımın altından kalktık ve kalkmayı sürdüreceğiz. Çünkü belediye bütçesini en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor, gereksiz harcama yapmıyoruz” dedi.

Borç azalıyor…

Karabağlar Belediyesi borçlarının gelirlerine oranla hızla azaldığını belirten Başkan Selvitopu, “Geçen yıllarda neredeyse gelir bütçemize yakın oranda borcumuz vardı. Şimdi bu oran yarı yarıya azaldı. Hiçbir zaman limitin üzerinde borçlanma yapmadık. Dikkatli bakarsanız tüm borçlanmalar yatırıma dönüşmüştür. İçinde bulunduğumuz bu bina, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yakında temelini atacağımız Atatürk Gençlik Merkezi, semt merkezleri, pazaryerleri, bunların hepsi bir değerdir. Bunlar Karabağlar’ın zenginliğidir” diye konuştu.

Araç parkları yenileniyor

Başkan Selvitopu, İller Bankası’ndan kredi alamamalarına karşın Karabağlar Belediyesi’nin kendi olanaklarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiye araç parklarını güçlendirmeye devam ettiğini söyledi. Milyonlarca liralık yatırımla asfalt kazıma ve serme makineleri, kamyonlar, silindir, ÇAÇA adı verilen özel temizlik araçları satın alındığını hatırlatan Başkan Selvitopu, çöp toplama sisteminin de modern hale getirildiğini vurguladı.

Ulaşım rahatlarsa…

Karabağlar’ın geleceği için ulaşım konusuna özel önem verdiklerini ve bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hareket ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Ulaşım rahatlarsa Karabağlar’da bir çok sorun çözülmüş olacak. Kentleşme, ekonomik hayatın canlanması sağlanacak. Bu konuda ana bulvarların açılması, metronun ‘s’ çizerek ilçemizin büyük bölümünden geçmesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de bu konuların öneminin farkında. Bütçe olanakları doğrultusunda gereken desteği verecek” dedi.

Onay bekleniyor

Başkan Selvitopu, Karabağlar’da kentsel dönüşümün temel konulardan olduğunu belirterek, “Gündemde olan projeler yaşama geçtiğinde Karabağlar’ın çehresi değişecektir. Şu anda Osman Aksüner ve Aşık Veysel mahalleleriyle Aydın Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan 106 hektarlık alanla ilgili hazırladığımız revizyon imar planına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz. Bu konuya hepimizin sahip çıkmasının Karabağlar’a, vatandaşlarımıza yararının olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Semt ve kültür merkezleri…

Karabağlar’ın ihtiyaç duyduğu kültür merkezlerinin gelecek aylarda hizmete gireceğini bildiren Başkan Selvitopu, “Yeşilyurt Kültür Merkezi yakında açılıyor. Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi de haziran ayından sonra tamamlanacak ve İzmir’in büyük bir kültür merkezi olacak. Yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte geliştirdiğimiz Mimkent Kültür Merkezi Projesi de ihale sürecinde” dedi.

Başkan Selvitopu, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi’ndeki büyük salonun da başta kongreler olmak üzere birçok etkinlik için hizmet verebileceğini hatırlattı.

Sosyal yardımlar sürecek

Sosyal Destek Kartı’yla dar gelirli vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, pandemi döneminde ayrıca gıda ve hijyen paketi dağıtımına ağırlık verdiklerini söyledi. Bu yardımlara aynı anlayışla devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Selvitopu ayrıca, her sokak yenilemesi, her park ve bina yapımında engelli vatandaşları da düşündüklerine dikkat çekti.

Başkan Selvitopu’nun konuşmasının ardından yapılan seçimde, 2020 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.