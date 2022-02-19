Karabağlar'da üreticiye gübre desteği

Karabağlar Belediyesi, zorlu ekonomi ve doğa koşulları altında üretim yapmaya çalışan çiftçilere gübre desteğinde bulundu. Arazilerinin büyüklüğüne göre dağıtılan gübreleri alan çiftçiler, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür ettiler

Karabağlar Belediyesi, ilçeye bağlı 3 köyde kırsal kalkınmayı desteklemek için çaba harcıyor. Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'de özel projeler üreten Karabağlar Belediyesi, olanakları ölçüsünde üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor. Son olarak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 3 köydeki üreticilere, bölgenin toprak yapısına uygun tonlarca gübre dağıtıldı. Üretim bölgelerinde ağırlıkla kuru tarım yapılması nedeniyle, dağıtılan gübrenin de toprağa salınımının yavaş olmasına dikkat edildi. Köylülerin de görüşleri alınarak, azot, fosfor, potasyum ve kükürt dengeli bakım gübresi tercih edildi.



Toplam 30 ton



Kavacık Köyü'nde başlayan gübre dağıtımına Tırazlı ve Uzundere köylerinde devam edildi. Toplam 30 ton gübre ilçede bulunan ve ÇKS'ye kayıtlı üreticilere dağıtıldı. Üreticiler, alım güçlerinin her geçen gün daha da azaldığını belirterek, her zaman yanlarında olduğu için Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.

Uzundere'deki dağıtımda yer alan ve köylülerle sohbet eden Başkan Selvitopu da, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte tarımın ne derece önemli olduğunun ortaya çıktığını hatırlatan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Görüyoruz ki tüm dünya ülkeleri, gıda arz ve güvenliğini sağlamak için tarımsal ürünlerini artırmaya çalışıyor. Bununla ilgili ek önlemler alıyor. Biz de belediye olarak kendi sınırlarımız içindeki tarım alanlarımızı korumak ve üreticilerimizi desteklemek için çaba harcıyoruz. Olanaklarımız ölçüsünde onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Son olarak mahalle statüsüne giren köylerimizde gübre dağıtımı gerçekleştirdik. Umarım bir parça da olsa dertlerine derman olmuşuzdur. Üreticimizin cebine 1 kuruş daha fazla para girmesi için çalışmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



Özel çalışmalar



Karabağlar Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek ve köyden kente göçü önlemek amacıyla ilçeye bağlı köylerde çeşitli çalışmalar yapıyor. Sadece Kavacık'ta yetiştirilebilen üzüm türü için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi alındı. Karabağlar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, her eylül ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Köyün fiziksel dokusunun iyileştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'yle hazırlanan Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi'nin uygulanmasına da gelecek günlerde başlanacak. İlk aşamada köy meydanı elden geçirilecek.

Karabağlar Belediyesi ayrıca Uzundere'de üretici kadınların öncülüğünde her perşembe günü kurulan pazaryerini baştan sona düzenledi. Pazaryerinin üzeri kapatıldı. Böylece tezgâh ve esnafın yağmurdan, güneşten korunması sağlandı.

Tırazlı'da da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için üreticiye çeşitli destekler veriliyor.

Karabağlar Belediyesi, üreticilerin tarlalarına, bağlarına daha kolay ulaşabilmesi için yeni yolların açılmasına, bozulanların düzeltilmesi işlerine de devam ediyor.