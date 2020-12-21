Karabağlar’da yeşil atak var

Daha modern ve yaşanabilir bir kent yaratmak için çalışan Karabağlar Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alan miktarını son yıllarda yüzde 26 oranında artırdı. Üstelik bu başarı, azalan personel sayısına rağmen yakalandı.

Karabağlar Belediyesi, insanların soluk alabileceği, dinlenebileceği parklar, yeşil alanlar yaratmaya devam ediyor. Yeni alanlar oluşturulurken, eskilerin yenilenmesi ve bakımları da düzenli olarak sürüyor. Geçen aylarda Kadın Hakları, Ant, Devlet Demiryolları, Hulusi Kentmen, Basın Sitesi, Engelliler, Türkan Kasapoğlu, Üzümlü, Ordu Caddesi, M. Kemal Kürekçi, Yiğitler, Sarıyer, Kara Fatma, Sevgi, Selahattin Altıparmak parkları baştan sona yenilendi. Şehit Astsubay Timuçin Gülnar Parkı’nın yenilenme çalışmaları da son hızla devam ediyor.

Rakamlara yansıdı

Karabağlar Belediyesi’nin yeşil atağı rakamlara da yansıdı. Buna göre 2014 yılının ocak ayında toplam büyüklüğü 630687 metrekare olan 239 park varken; bugün 810827 metrekarelik 266 park adedine ulaşıldı. Böylece artış oranı yüzde 26’yı buldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşların kendilerine teslim ettiği bütçeyi doğru kullanarak bu tür park ve yeşil alanlar oluşturmaya özel önem verdiklerini belirtti.