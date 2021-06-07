Karaburun'da Başkan isyan etti: İçki karalamasında bıktık usandık!

Karaburun’un en şirin köyleri arasında yer alan Eğlenhoca’da, 2019 yılı Eylül ayında yapımına başlanan, ancak AK Parti'nin itirazları sebebiyle yapımı duran meydan çalışması iki yıl gecikme ile yeniden hayata geçiyor. Hedefine AK Parti'yi alan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, projede içkili alan yapılacağı iddiaları ile ilgili olarak "AK Parti’li arkadaşların iddia ettiği gibi içki içip eğlenilecek bir projeyi ne düşündük ne de ifade ettik. Karşı çıktıkları ve engellemek istedikleri her projeyi ‘içki’ iddiaları ile karalama çabalarından da bıkıp usanmış durumdayız"

Adem Avcı tarafından dile getirilen “eski mezarlığın üzerine eğlence alanı inşa edildiği”, “ölülere saygısızlık yapıldığı”, “ortaya insan iskeletlerinin saçıldığı” iddiaları, Çeşme Müze Müdürlüğü tarafından araştırılmış, yapılan sondajlara ilişkin raporlar İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmişti. Eğlenhoca köylüleri ve ilçedeki sivil toplum örgütleri ise 11 Mart 2020 günü köy meydanında gerçekleştirdikleri eylemle projenin yarım kalmasına büyük tepki göstermiş, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep etmişlerdi.

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Eğlenhoca’nın 400 yıldan fazla süredir yerleşime açık bir köy olduğunu hatırlatarak, çalışmalara başlamadan önce bölgenin imar planlarını çok detaylı şekilde incelediklerini, alanın Karaburun Belediyesi’nin 119 yıllık tarihinde hiçbir zaman “mezarlık” vasfı taşımadığını belirtti.

Amaçlarının Eğlenhocalı köylülerin geçim kaynağı olan tarım ürünlerini satacağı, kapalı mekânı olmayan bir alan yaratmak olduğunu kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İÇKİ KARALAMASINDAN BIKTIK USANDIK!”

“Köyümüzün tek meydanı olma niteliği taşıyan ve imar planlarında pazar alanı (meydan) ve park olarak ayrılan bölge, ciddi bir taşıt yükü altındaydı ve mezarlık olması bir yana otopark olarak kullanıyordu. Bu durum köyün içinde yoğun bir taşıt trafiği ve çevre kirliliği oluşturuyordu. Belediye olarak taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli camimizin hemen yanında bulunan, amaç dışı kullanılan ve kötü bir görünüme sahip otopark alanının yaya amaçlı kullanıma ayrılması için projelendirdik. Alanda ayrıca kadınlarımızın el emeği ürünlerini satabilmeleri için küçük şirin standlar yapılmasını hedefledik. Yani AK Parti’li arkadaşların iddia ettiği gibi içki içip eğlenilecek bir projeyi ne düşündük ne de ifade ettik. Karşı çıktıkları ve engellemek istedikleri her projeyi ‘içki’ iddiaları ile karalama çabalarından da bıkıp usanmış durumdayız. Projede daha fazla zaman kaybetmemek için Eğlenhoca Meydanı Çevre Düzenleme Projesi’ni revize ederek yeniden İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunduk ve onayımızı aldık. Kurul karar metninde, cami algısının güçlendirilmesi ve eğimli olan arazide bulunan iki kot arasındaki istinat duvarının baskın unsur oluşturmaması için bir sıra ağaç dikilmesi emrediliyor. Bu kararla birlikte artık projemizin önünde hiçbir engel kalmadı. Ama yapılan ihbarlar vatandaşımıza iki sene kaybettirmiş oldu. Takdiri halkımıza bırakıyor, biz işimize bakıyoruz. İnşallah yaz ortasına kadar meydan düzenlemesi çalışmasını tamamlayarak, hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız.”

Kendisi de dâhil olmak üzere, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde Eğlenhoca’yı ziyaret eden tüm adayların, köy meydanı projesini yapma sözü verdiğini hatırlatan İlkay Girgin Erdoğan, şöyle devam etti:

“Seçim öncesinde köylümüzden bana ve diğer partilerin başkan adayı arkadaşlarımıza ulaşan taleplerin başında, yarım yüzyılı aşkın süredir kullanılan ve adeta tel tel dökülen bu meydan düzenlemesi geliyordu. Biz de göreve gelir gelmez projemizi hazırladık ve 2019 yılı Eylül ayında çalışmamıza başladık. Amacımız Kasım ayına kadar projeyi tamamlayarak Hurma Zeytin Festivali’ne yetiştirmekti. Bahar ve yaz aylarının yaklaşmasıyla, İzmir’den ve ülkemizin farklı illerinden çok sayıda doğa sporcusu vatandaşımız yarımadamıza geliyor. Onların en önemli yürüyüş güzergâhları arasında yer alan Efes-Mimas rotasının duraklarından biri olan Eğlenhoca’da dinlenip soluklanacakları bir ortam yaratmayı amaçladık. Çalışmalar tamamlanınca, bugün yerinden kaldırdığımız Atatürk büstü de alanda yer alacak. Meydan çalışmasının durdurulması köylümüzü, çiftçimizi mağdur etmiş; yurttaşlarımıza geçim kaynağı fırsatı yaratma çabalarımızı baltalamıştır. Bu sonucu yurttaşlarımızın takdirlerine sunuyorum.”