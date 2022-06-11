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Karaburun'da taşkınlara son verecek proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karaburun’un Saip mahallesinde su baskınlarını ortadan kaldıracak projeyi hayata geçirdi. Aşırı yağışların ardından bölgede oluşan su birikintilerinin önüne geçmek için 500 metrelik kapalı kesit ve hız kesici baca yapılıyor

Karaburun'da taşkınlara son verecek proje
11 Haziran 2022 Cumartesi 11:29

İZSU, İzmir’in alt yapı ağını güçlendirecek yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Modern ve güçlü altyapı çalışmaları kapsamında İzmir - Karaburun yolu üzerindeki menfezlerde başlayan çalışmalar doğal dere yatağındaki konutların taşkın riskini de en aza indirecek.  

200 bin metrekarelik havzada yaşanan problem gideriliyor

Saipaltı Kümeler mevkinde yürütülen çalışmalar kapsamında yağmursuyu menfezlerinden başlayan 500 metrelik kapalı kesit oluşturulacak. Ayrıca 200 bin metrekarelik havzada oluşan yağmursuyu drenaj problemi, katı maddelerin hattı tıkamasını önlemek için yapılacak 18 döküm teressubat tutucu ve hız kesici baca ile sona erecek.  

Proje tamamlandığında aşırı yağışların ardından oluşan su birikintileri nedeniyle araç trafiğinin olumsuz etkilenmesi ve bölge sakinlerinin yaşadığı sorunlar önlenecek.

Etiketler; #karaburun #izmir #izsu #taşkın
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