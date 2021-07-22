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Karaburun'da üst üste depremler!

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5 saat içerisinde Richter ölçeğine göre; önce 3.6 ardından 3.5 daha sonra 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi

Karaburun'da üst üste depremler!
22 Temmuz 2021 Perşembe 08:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 20.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 52.85 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 6.91 kilometre olarak belirlendi. Bu depremden 30 dakika sonra saat 21.28'de merkez üssü yine Ege Denizinin Karaburun açıklarında 3.5 büyüklünde ikinci deprem meydana geldi. Karaburun'a 29.45 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak ölçülürken saat 02.03 sıralarında yine aynı bölgede 3.7 büyüklünde üçüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 41.09 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 25.06 olarak kaydedildi. Bu depremden 16 dakika sonra 02.19 sıralarında merkez üssü yine Karaburun açıklarında 3.6 büyüklünde dördüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 39.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.12 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), birinci depremi 3.5, ikinci depremi 3.9, diğerlerini de 4.1 ve 4.0 olarak duyurdu.

32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.

Etiketler; #deprem #izmir deprem #karaburun deprem #ege denizi deprem
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