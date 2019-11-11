Karaburun'dan Mandalina  Şöleni'ne davet var

Organik ürün yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Karaburun, cumartesi günü Batı Köyleri Mandalina Şenliği düzenliyor.

Belediye Başkanı Erdoğan, Son yıllarda narenciye ürünleri başta olmak üzere organik üretimde ivme yakalayan Karaburun, 16 Kasım Cumartesi günü "12. Batı Köyleri Mandalina Şenliği"ne ev sahipliği yapacak. Karaburun Belediyesi tarafından Küçükbahçe Köyü'nde düzenlenecek şenlikte, Salman ve Parlak köylerinin ürünleri de ziyaretçilerle buluşacak. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir'den ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, narenciye başta olmak üzere tarımsal üretimin desteklenmesine ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Seferihisar örneği

Karaburun mandalinasına daha fazla katma değer sağlamak adına işleme tesisi kurmayı planladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Küçükbahçe başta olma üzere batı köylerimizde narenciye üretimi oldukça yaygın. Bu üretimin, daha fazla katma değer yaratması için üreticimizin örgütlenmesi ve işlenmiş ürüne yönelik yatırımların yapılmasını şart olarak görüyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in Seferihisar'da hayata geçirdiği işleme tesisinin bir benzerini Küçükbahçe'de hayata geçirmek istiyoruz. Projelerimizi hazırladıktan sonra Tunç Başkanımızın kapısını çalacak ve desteğini isteyeceğiz" dedi. 6 Kasım Cumartesi günü sabah 11.00'de açılış korteji ile başlayacak 12'nci Batı Köyleri Mandalina Şenliği; Gıda Mühendisi, Arkeolog Dr. Ahmet Uhri ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi Sibel Önbaş'ın "Karaburun Yarımadası'nda Mandalinanın Tarihçesi ve Mandalinanın Mutfağımızdaki Yeri" konulu söyleşisi ile devam edecek.

Mandalinalı yemek yarışmaları

"Mandalinalı Yemekler ve Tatlılar Yarışması" düzenlenecek şenlikte, üreticilerin teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla kolonya, esans, mandalina cipsi ve mandalinalı lezzet alternatifleri gibi ürünler ile ilgili çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Ziyaretçilere gün boyu mandalina ve mandalina suyu ikram edilecek şenlikte, "En Güzel Mandalina, En İyi Mandalina Yetiştiricisi", "Geleneksel Mandalina Güzeli" yarışmaları da düzenlenecek. Türk Halk Müziği Sanatçısı Atabey Aydın da Küçükbahçe Köy Meydanı'nda saat 17.30'da konser verecek.

Karaburun'a özgü mandalina ve mandalinaya ait ürünlerin, yöresel yemeklerin ve geleneksel el ürünlerinin satılacağı stantlar 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

