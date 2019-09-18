Karaburun’da kurtuluş coşkusu

16 Eylül’de Mordoğan’ın, 17 Eylül’de ise Karaburun’un Kurtuluş Günü; 97’nci kez büyük bir coşkuyla kutlandı.

İzmir’de işgal güçlerinin denize döküldüğü en son nokta olan Mordoğan ve Karaburun, kurtuluş şenlikleri görkemli bir şekilde yapıldı. Mordoğan’da vatandaşların yoğun katılımıyla kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı’na çiçek sunma ile başlayan program, “Grup Harman” ın Türk Halk Müziği konseri ile devam etti. Ardından Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Yonca Lodi, en güzel şarkılarını binlerce Mordoğanlı için seslendirdi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı geceye CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko ile Tacettin Bayır ile Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz katıldı.

Karaburun’un Kurtuluş Günü kutlamaları ise 17 Eylül Salı günü saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Törene Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Ferdi Yıldırım, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Nafiz Serkan Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Düktür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Aytaç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Karaburunumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun günü olan 17 Eylül, ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi, ulusal onurumuzu koruma erdemini yaşadığımız bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür. Hak ve hürriyetten yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, destansı mücadeleler sonucunda bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup, kollamaktır. Atalarımızın bize emanet ettiği tam bağımsız, ilerici, laik Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak bizlerin görevidir. Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Bu yoğun duygularla, Karaburun’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve vatanı ve ulusu uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluşumuzun 97. yılı kutlu olsun.” dedi.

Saat 19.30’da fener alayına katılan Karaburunlular, saat 20.00’de “Sonraki İstasyon” Türk Pop Müziği Konseri ile coştu. Gecenin finalinde Ege türkülerinin usta yorumcusu Tolga Çandar, müzik ziyafeti sundu. En sevilen türküleri Karaburun’un Kurtuluş Günü için seslendiren Tolga Çandar, coşkulu ve duygulu anlar yaşattı. “Kerimoğlu Zeybeği”, “Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm” ve “Çökertme” gibi sevilen türküleri söyleyen Tolga Çandar’ı Karaburunlular ayakta alkışladı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve geceye katılan İzmir CHP milletvekili Kani Beko çökertme oynayıp, Tolga Çandar ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.