Karaburunlu yüreğinde yaşadı

Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yılı Karaburun'da büyük bir coşkuyla kutlandı. 28 Ekim'de Cumhuriyet Yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, 29 Ekim'de gün boyu devam etti.

Karaburunlu yüreğinde yaşadı
30 Ekim 2019 Çarşamba 17:10

Resmi etkinliklerin ardından kutlamalar, akşam binlerce vatandaşın katıldığı kortej ve fener alayı ile son buldu. Karaburun ve Mordoğan'da saat 19.00'da gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan Karaburunlular, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet coşkusunu yüreklerinde yaşadılar.

Sahip çıkacağız

Fener alayına katılan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve sonsuz minnetle anıyorum. Türk ulusu olarak Cumhuriyet devrimine, Atatürkümüzün ilkelerine sahip çıkmaya, Cumhuriyet coşkusunu halkımızla birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. En büyük bayramımız kutlu olsun" dedi.

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