Karısını balta ile yaraladı

İzmir'e eşinin balta ile başından yaraladığı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Balatçık Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Murat I., ile 62 yaşındaki eşi Selma I., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat I., evde bulunan balta ile eşinin başına vurdu.

Daha sonra Murat I., komşularına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun komşuları olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selma I.'yı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.