KORONANIN YENİ ETKİSİ
KORONANIN YENİ ETKİSİ
0
UZMARLARDAN TARÇIN UYARISI!
UZMARLARDAN TARÇIN UYARISI!
0
BALKONDA BALIK BULDU
BALKONDA BALIK BULDU
0
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
0

Karısını balta ile yaraladı

İzmir'e eşinin balta ile başından yaraladığı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

Karısını balta ile yaraladı
28 Ocak 2021 Perşembe 10:33

Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Balatçık Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Murat I., ile 62 yaşındaki eşi Selma I., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat I., evde bulunan balta ile eşinin başına vurdu.

Daha sonra Murat I., komşularına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun komşuları olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selma I.'yı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #balta
Önceki Haber
Bu tarçını tüketirken dikkat!
Sonraki Haber
Eşyalarının yer değiştirmesi dikkatini çekti, gerçeği öğrenince şoke oldu!
Kadınlardan örnek iş birliği
Kadınlardan örnek iş birliği
0
İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele
İzmir'in yüksek kesimlerinde karla mücadele
0
Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü, cezası belli oldu
Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü, cezası belli oldu
0
Başkan Soyer turizm hedefini açıkladı: Yılda 4 milyon turist
Başkan Soyer turizm hedefini açıkladı: Yılda 4 milyon turist
0
Torbalı'da fabrika yangını
Torbalı'da fabrika yangını
0
Sokak ortasında vurularak öldürüldü
Sokak ortasında vurularak öldürüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.