Karşıyaka Belediyesi 3 yılda 40 bin fidan dikti

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık 3 yıllık süreçte 40 bin fidanı toprakla buluşturdu. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentteki yeşil dokuyu güçlendirme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, önümüzdeki süreçte de yoğun şekilde devam edecek

Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ağaçlandırma seferberliği kapsamında; kent merkezindeki cadde, sokak, park ve boş alanlar başta olmak üzere, ağaçlandırmaya uygun olan tüm bölgeler tek tek tespit edildi. Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile üretici kooperatiflerine ait fidanlıklardan ağaçlar temin edilmeye ve Karşıyaka'nın farklı bölgelerine dikilmeye başlandı. Aralık 2021 itibariyle, farklı mahallelerde toprakla buluşturulan ağaç sayısı 40 bine ulaştı. Ağaçlandırma çalışmalarında bölge iklimine uygun olan çınar, akasya, tesbih ağacı, jakaranda, meyve vermeyen dut, sofora, akça ağaç, ligustrum, hatmi, pavlonya, çam ve servi fidanları kullanıldı. Ayrıca, toplam 81 bin metrekarelik çim alan revizyonu da yapıldı.

NEFES ALDIRAN PARKLAR

Karşıyaka Belediyesi, kentlilerin nefes alabileceği yeni alanlar yaratmak için park yapım çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Bu çerçevede son iki yılda, İmbatlı'dan Örnekköy'e, Cumhuriyet'ten Şemikler'e kadar farklı mahallelerde toplam 14 yeni park yapıldı. 5 adet ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Bunun yanı sıra, 57 mevcut park alanı yenilenerek daha yeşil ve daha çağdaş hale getirildi. Semra Aksu Atletizm Parkı, Prof. Dr. Güngör Nişli Parkı ve Pump-Track Parkuru'nun yapım çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

GELECEĞE MİRAS

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Halit Çelik, "İklimi dengeleyen, havayı temizleyen, en bilinen sera gazı olan karbondioksiti oksijene çeviren ağaçlar; iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Bu anlayışla Karşıyaka'da, Başkanımız Cemil Tugay'ın öncülüğünde, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçlandırma seferberliği yürütüyoruz. Önceliğimiz; kent içerisinde, park, kaldırım ve yol kenarı gibi halkın genel kullanım alanlarında uygun olan tüm boşlukları ağaçlandırmak. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ederek, Karşıyaka'mızı çok daha fazla ağaca, yeşile ve parka kavuşturacağız" dedi.