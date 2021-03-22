Karşıyaka Belediyesi'nden sağlıkçılara antikor testi

Karşıyaka Belediyesi ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına smart antikor testi ve karanfil dağıtıldı. Ayrıca Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından kaleme alınan mektup takdim edildi

Karşıyaka Belediyesi, salgın hastalık nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor koşullarda görev yapan ve pek çok üzücü kayıp veren sağlık çalışanlarını unutmadı. Kısa bir süre önce ilçede yaptırdığı sağlık emekçileri anıtıyla bu mücadeleyi ölümsüzleştiren belediye, bu kez 27 mahallesinde bulunan aile sağlık merkezlerinde görev yapan 400’e yakın sağlık emekçisine ulaştı. Doktor, hemşire ve yardımcı personele Karşıyaka Dayanışma Platformu aracılığıyla tıbbi malzeme satan bir firmayla işbirliği yapılarak smart antikor testi, karanfil ve Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kaleme aldığı mektup iletildi.

“MESLEĞİMDEN ONUR DUYUYORUM”

Başkan Tugay, Değerli sağlık emekçisi dostum diyerek başladığı mektubunda pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen büyük bir çaba ve sabırla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Özellikle küresel salgın döneminde, bir kez daha değeri, önemi ve vazgeçilmezliği tüm toplum tarafından takdirle karşılanan sağlık emekçilerimiz, gösterdikleri özverili çalışmalarıyla birer kahraman olarak adlandırılmayı hak etmişlerdir. Hekim kimliğimle, sağlık ordumuzun bir neferi olmaktan onur duymamı sağlayan sağlık emekçilerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle selamlıyorum” dedi.

Tugay mektubuna şöyle devam etti: “Hiç kuşkusuz büyük bir sabır ve direnç isteyen bu süreçte, sağlık emekçilerimizin değerli aileleri ve yakınları, verilen mücadelenin sessiz ve görünmeyen gücü olmuştur. Her birine, gösterdikleri yol arkadaşlığı nedeniyle, gönül dolusu teşekkür ediyorum. Bu süreçte yitirdiğimiz sağlık emekçilerimizi minnetle anarken, değerli ailelerine başsağlığı diliyor, her birini büyük ailemiz olan halkımızın birer emaneti olarak görüyorum.”

Karşıyaka Belediyesi’nin sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha hatırlatarak mektubunu noktalayan Tugay, “Ülkemiz ve Karşıyaka’mız bu zor süreçten geçerken, Karşıyaka Belediyesi’nin daima yanınızda olduğunu anımsatmak isterim. Olağanüstü çabalarınızda, elimizden geleni sonuna dek hizmetinize sunacağımızı bilmelisiniz. Size ve değerli ailenize en içten dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.