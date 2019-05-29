Karşıyaka Çarşı'da dev iftar

Ramazan boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kuran Karşıyaka Belediyesi, en büyük organizasyonu Kadir Gecesi'nde gerçekleştirecek.

31 Mayıs'ta Karşıyaka Çarşı'da düzenlenecek iftar yemeğinde, her kesimden yaklaşık 6 bin kişi aynı sofranın etrafında buluşacak.

850 metrelik sofra

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğindeki organizasyon için Çarşı ve yan sokaklarında toplam 850 metrelik sofra kurulacak. Dualarla açılacak iftarda, katılımcılara çorba, köfte, pilav, tatlı ve iftariyelikten oluşan menü ikram edilecek. Kentin bürokratik, dini ve siyasi temsilcileriyle birlikte yaklaşık 6 bin kişinin bir araya geleceği sofrada; birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verilecek.

Birlik buluşması

Karşıyakalıları iftar buluşmasına davet eden Başkan Tugay "Paylaşımın, sabrın, rahmetin ve bereketin temsili olan Ramazan Ayı'nda çok anlamlı bir iftar buluşmasına imza atacağız. Her kesimden binlerce yurttaşımızla hem ekmeğimizi hem de dostluğumuzu paylaşacağız. Karşıyakamızın eşsiz birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu güzel tabloda yer almak isteyen yurttaşlarımızı 31 Mayıs akşamı Çarşı'ya bekliyoruz" dedi.