Karşıyaka'da cazlı günler

'Kasım'da Karşıyaka'da Caz Var' sloganıyla bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek "Caz Festivali" için geri sayım başladı. Ünlü sanatçı ve müzik gruplarının sahne alacağı festival, 24 - 30 Kasım tarihleri arasında kentte caz rüzgarları estirecek.

Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda düzenlenecek 3. Karşıyaka Caz Festivali, 24 Kasım'da Erkan Oğur Anatolian Blues Konseri ile müzikseverlere merhaba diyecek. Sanatçılar gecede, Anadolu ezgilerini Blues müzikle harmanlayarak konuklara muhteşem bir sanat şöleni sunacak. Her akşam bir konser Caz müziğinin farklı renkleriyle zenginleşecek organizasyon; 25 Kasım'da Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio, 26 Kasım'da Melike Şahin, 27 Kasım'da Sena Şener & Tuna Kiremitçi & Dilhan Şeşen konserleriyle devam edecek. Final 30 kasım'da Halil Sezai & Çiğdem Erken 28 Kasım'da, Birsen Tezer de 29 Kasım'da müzikseverlerle buluşurken, festival 30 Kasım'da Ediz Hafızoğlu 'Nazdrave' konseri ile final yapacak. Tüm konser biletleri biletix veya tiyatro gişesinden edinilebilecek. 0532 134 04 34 numaralı telefondan da organizasyona ilişkin detaylı bilgi alınabilecek.