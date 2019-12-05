Karşıyaka'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı, ev kullanılmaz hale geldi

Karşıyaka'da, yalnız yaşadığı evinde uyuduğu sırada çıkan yangını söndürmeye çalışan Bayram Aksu (79) yaralandı. Aksu, hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, daire kullanılmaz hale geldi.

Karşıyaka'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı, ev kullanılmaz hale geldi
05 Aralık 2019 Perşembe 13:57

​Yangın, saat 16.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi 1847/1 Sokak'ta bulunan üç katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Dairede tek başına oturan Bayram Aksu (79) uyduğu sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada uyanan Aksu, yangını kendisi söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan ve ellerinde yanıklar oluşan Aksu, komşuları tarafından daireden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aksu, Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Daire, kullanılmaz hale geldi.

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