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Karşıyaka'da hurda araçlar toplanıyor

Karşıyaka’da, hem çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hem de güvenlik riski yaratan hurda araçlar kent sokaklarından tek tek kaldırılıyor

Karşıyaka'da hurda araçlar toplanıyor
10 Şubat 2021 Çarşamba 12:24

Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta ekipleri tarafından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden yürütülen çalışmalar çerçevesinde, son bir yılda ilçedeki muhtelif alanlardan kaldırılan hurda araç sayısı 286’ya ulaştı.

Bu kapsamdaki 115 araç İzmir Büyükşehir Belediyesi Hurda Toplama Alanı’na götürülürken; 163 araç tebligat ile sahipleri tarafından kaldırıldı, 8 araç da İlçe Trafik Şube Müdürlüğü’nce trafikten çekildi. Karşıyaka genelinde, hurda araçlara yönelik çalışmaların aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.

CEZASI 1.088 TL

Hurda araç sorununa karşı kurumlar arası iş birliği ile mücadele ettiklerini belirten
Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Plakası olan araçların sahiplerinin bilgilerini Emniyet’ten alarak tebligat çekiyor, 10 gün süre veriyoruz. Kaldırılmazsa, sahibine Kabahatler Kanunu’na göre 1.088 TL cezai işlem uyguluyoruz. Tüm resmi işlemleri tamamlanmış ve yasal olarak hurdaya ayrılmış araçlar, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile birlikte kaldırılarak İBB Hurda Araç Otoparkı’na götürülüyor. Sahipleri araçlarını 6 ay içinde buradan alabiliyor, bu süre sonunda araçlar Maliye Bakanlığı’na devrediliyor. Çevre ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmek, güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler; #karşıyaka #hurda araç
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