Karşıyaka'da hurdacı çadırları kaldırıldı

Karşıyaka Belediyesi, Şemikler'de hurdacılar tarafından kurulan baraka ve çadırları kaldırarak kentin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu.

Çevre ve asayiş konusunda yaşanan ciddi sıkıntılara son vermek amacıyla tüm kaçak unsurlar tek tek yıkıldı, arazi tamamen boşaltıldı ve temizlendi. Yapılan çalışmanın kalıcı hale gelmesi için Emniyet işbirliğinde gerekli tüm tedbirler alındı. Şemikler Mahallesi, Mavişehir İZBAN hattı yanında bulunan ve hurda toplayıcılarının yaşam alanı haline gelen 5 dönümlük araziye, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından yıkım operasyonu düzenlendi. İki gün süren çalışma kapsamında 9 adet çadırın ve barakaların yıkımı olaysız şekilde tamamlandı. Ayrıca hurdalar ve atıklar kaldırıldı, temizlik işlemleriyle alanın sağlıklı ve güvenli hale gelmesi sağlandı. Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, alana tekrar çadır ya da baraka kurulmaması için gerekli önlemler alındı, arazinin etrafına güvenlikli tel örgüler çekileceği de belirtildi.

Kalıcı çözüm sağladık

Uzun zamandır süregelen bu soruna kalıcı çözüm getirebilmek için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Kent düzenini, toplum sağlığını ve güvenliğini korumak bizim en önemli vazifemiz. Şemikler Mahallemizdeki söz konusu arazi üzerinde yaşanan tablo, bu konularda büyük sıkıntı yaratıyor, çevre sakinlerinin çok yoğun şikayetlerine yol açıyordu. Daha önce de çadır ve barakalar yıkılıyor ancak yerine hızla yenileri kuruluyordu. Bu nedenle çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Bölgede yaşayan hurdacılar ve ailelerine durumu anlatarak taşınmalarını istedik. Alanı boşaltmanın yanı sıra, yaptığımız iş ve işlemlerin kalıcı hale gelerek sorunun tekrar etmemesi için Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte gerekli tedbirleri aldık, planlamamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılığı sergilemeye devam edeceğiz" dedi.