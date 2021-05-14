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Karşıyaka'da kafeterya çalışanına patrondan dayak!

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kafeteryada çalışan Zeynep Katırcı (23), iş yerinde cep telefonuyla konuştuğu için kendisini fırça süpürgeyle yüzünden yaralayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü patronu Osman D.'den şikayetçi oldu

Karşıyaka'da kafeterya çalışanına patrondan dayak!
14 Mayıs 2021 Cuma 09:19

Olay, 7 Mayıs'ta saat 19.30 sıralarında, Serinkuyu semti Anadolu Caddesi'ndeki 3 ortaklı kafeteryada meydana geldi. İşletmenin ortaklarından Osman D., pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü. İddiaya göre Osman D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı. Fırça süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Katırcı, yüzünden yaralandı. Ölümle tehdit de edildiğini söyleyen Katırcı, polis merkezine giderek patronundan şikayetçi oldu.

Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Zeynep Katırcı'nın, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmı ile yüzüme 1 kere vurdu, gözüme denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum. Sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti. Ustam Ahmet Bey’i aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet Bey’in arabası ile geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Avukat Murat Turgut Minar, bayram sonrasında müvekkili Zeynep Katırcı'yla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunacaklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #çalışanının dövdü #patron çalışan dayak
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