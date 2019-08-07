Karşıyaka'da pazar yerlerinde kurban kesimi yapılabilecek

Karşıyaka Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki satış ve kesim alanları ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Huzur ve güvenliği sağlamak için tüm önlemler alınırken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bayram boyunca alarmda olacak.

Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, Örnekköy Mezarlığı'nın alt kısmındaki arazi 'kurban kesim ve satış alanı' olarak belirlenirken, pazar yerlerinde de kurban kesimine izin verildi. Yüzlerce kurbanlığın satışa sunulduğu Örnekköy'deki alanda sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturuldu. Karşıyaka Belediyesi ekiplerince ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Yol ve otopark düzenlemeleri tamamlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğinde; kurbanlıkların kayıt, pasaport ve sağlık raporları tek tek kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi'nce bölgede kurbanlık kesim çadırı oluşturulacağı belirtildi.

Camiler temizlendi

Ayrıca, vatandaşların Kurban Bayramı'nda daha hijyenik koşullarda ibadet etmesi için ilçedeki tüm camileri kapsayan dezenfeksiyon uygulaması hayata geçirildi. Mezarlık tuvaletlerinde de dezenfeksiyon işlemiyle birlikte ilaçlama yapılarak temizlik ve hijyen sağlandı. Karşıyaka Belediyesi'nin Veteriner İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlükleri hazırlık çalışmaları için seferber olurken, kurulan Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görevde olacak. Denetim, temizlik ve atık toplama çalışmaları bayram sonuna kadar düzenli şekilde sürdürülecek.

Düzeni birlikte sağlıyalım

Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Alanı ile pazar yerleri dışında kurban kesimi yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Kurban Bayramı'nın ilçemizde huzur içinde geçmesi için ilgili birimlerimizi seferber ederek gereken tüm çalışmaları yaptık, önlemlerimizi aldık. Sağlığımızı ve güvenliğimizi tehlikeye atacak durumların yaşanmaması, çevre ve görüntü kirlilikleri oluşmaması açısından sadece belirlenen yerlerde kesim yapılması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Huzur ve düzeni el birliği sağlayacağımıza inanıyor, tüm yurttaşlarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyorum" dedi.