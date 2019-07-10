Karşıyaka'da yıldızlar geçidi

Kültür ve sanat kenti Karşıyaka, yaz günleri boyunca yıldızların doyumsuz konser ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak

Sevilen sanatçılar, hayranları ve sanatseverlerle Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda buluşacak. Bugün (10 Temmuz) Cem Adrian konseri ile başlayacak etkinlikler, yarın (11 Temmuz) Ahmet Aslan konseri ile devam edecek. Ardından 19 Temmuz’da “Uzayda Şamata” adlı müzikli çocuk oyunu sahnelenecek. 23 Temmuz’da Yeni Türkü sanatseverlerle buluşurken 24 Temmuz’da Hakan Yılmaz’ın sahne aldığı “Yetersiz Bakiye” oyunu sahnelenecek. 30 Temmuz’da sevilen isim Ayhan Sicimoğlu konserini 1 Ağustos’ta usta oyuncu Ferhan Şensoy’un “Ferhangi Şeyler” adlı oyunu izleyecek. 7 Ağustos’ta Ali Poyrazoğlu’nun “Tak Tak Takıntı” adlı oyunu sanatseverlerle buluşurken 8 Ağustos’ta da Zuhal Olcay konseri gerçekleşecek. 21 Ağustos’ta “İki’nin Biri”, 22 Ağustos’ta “Alevli Günler” ve 27 Ağustos’ta da “Ölün Bizi Ayırana Dek” adlı oyunlar sahnelenecek. Tüm konser ve oyunlar için Suat Taşer Tiyatrosu gişesi ve biletix üzerinden bilet almanın mümkün olduğu belirtildi.