Karşıyaka’da kanolar ‘19 Mayıs’ için suya indi

Karşıyaka’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Karşıyaka Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören ile başladı. Sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile birlikte protokolün de yer aldığı törende Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Törende konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay 19 Mayıs’ı kutladığı konuşmasında şunları kaydetti: “19 Mayıs 1919, çürümüş bir imparatorluktan, yepyeni bir ülke ve Cumhuriyet yaratacak olanların çıktıkları büyük yolculuğun başlangıcıdır. Olağanüstü bir kadronun, olumsuz her koşula rağmen “ben halkım, yeniden doğarım ölümlerde!” diyen çılgınların ve bu duruşu kurtuluşa ve kuruluşa ulaştıracak müthiş bir önderin yazacağı destanın ilk adımıdır. 19 Mayıs, bizim asla yorulmayacağımız, bıkmayacağımız, ödün vermeyeceğimiz bir yolculuğun çıkış noktasıdır. Değerinin, anlamının, içeriğinin ve sonraki kuşaklara yüklediği sorumluluğun pahası, değeri, ölçüsü yoktur. 19 Mayıs, bizim özgürlük ve bağımsızlık destanımızın bitmeyecek şarkısıdır. Mutlaka ve daima! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Bayramımız kutlu olsun!”

KÜREKLER BARIŞ DOLU GELECEĞE ÇEKİLDİ

Ardından Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kano yarışı etkinliği Tahir Secder Akıncı Su Sporlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Rengarenk kanolarıyla İzmir Körfezi’ne açılan yarışmacılar, hakemleri Ali Bahçeci kontrolünde küreklerini barış, sevgi, sağlık dolu bir geleceğe doğru çekti. Suyun üzerinde galibiyet için mücadele eden yarışmacılar, izleyicilere de keyif ve heyecan dolu dakikalar yarattı. 6 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmanın sonunda kategorilerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde edilen yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreni salgın koşulları sebebiyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. Seyirciler maske kullanımına özen gösterdi. Tören Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Karşıyaka Belediyesi meclis üyeleri, izleyiciler ve yarışmacıların ailesi katıldı. Adı Karşıyaka Spor Kulübü yelken şubesi ile özdeşleşen sporcu Tahir Secder Akıncı da törene katıldı.

GURUR DOLU ANLAR

30’a yakın katılımcının yer aldığı yarışmada minik kızlar kategorisinde Melina Mercan birinci olurken Yaren Aydın da ikinci oldu. İkiliye ödülleri hakem Hüseyin Bahçeci tarafından verildi. Minik erkekler kategorisinde ise Ada Çalkavur birinci, Yağız Efe Arat ikinci ve Bora Osanmaz üçüncü oldu. Tahir Secder Akıncı yarışmacılara kupa ve katılım belgelerini takdim etti. Genç kızlar kategorisinde yarışmayı birinci olarak tamamlayan isim Burcu Gülömür oldu. Aynı kategoride yarışan Ece Kaldırım ikinci olurken, Derin Dora Uygur da üçüncü oldu. Genç kızlara ödülleri Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Suat Okal tarafından verildi. Engin Drama isimli yarışmacı da genç erkekler kategorisinde birinci olma onurunu yaşadı. Drama’yı; ikincilikle Arda Yıldırım, üçüncülük ile de Tuna Vatansever takip etti. Genç erkeklere ise ödüllerini Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Murat Ilgın verdi. Ödüllerini alan yarışmacılar kupalarını gururla havaya kaldırdı.