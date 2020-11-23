Karşıyaka’dan örnek uygulama

Karşıyaka Belediyesi çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için, kentte bulunan çöp konteynerlerini yer altına alıyor

Çöplerin toplanmasında en sağlıklı ve modern yöntem olarak bilinen yeraltı konteyner sistemi, klasik konteynerlerden yaklaşık 6 kat daha fazla depolama kapasitesine sahip olmakla birlikte; çevreye kötü koku ve bakteri yayılmasının da önüne geçiyor. Karşıyaka Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, daha temiz ve düzenli bir Karşıyaka için mevcut çöp konteynerlerini kaldırarak yeraltı konteyner sistemini yaygınlaştırıyor. 5000 litre kapasiteli, beton soketli, mantar ataçmanlı; şoför kabininden lazer, monitör, kamera ve joystick ile kontrol edilebilen yeraltı konteyner sistemi; hava koşullarına, çöp, deniz ve yağmur suyuna karşı da dirençli olarak tasarlandı. Çöp atma bacası, yaya platformu, iç konteyner haznesi ve güvenlik platformundan oluşan konteynerlere atılan çöpler iç konteyner haznesinde depolanacak. Böylece, çöplerin çevreye dağılarak kirlilik yaratmasının önüne geçilecek.

Vatandaş memnun

Ayrıca sistem olası kazaların önüne geçmek için güvenlik koşulları da gözetilerek tasarlandı. Konteynerlerde; çöplerin depolandığı iç konteyner haznesi çöpleri boşaltmak suretiyle çıkarıldığında, güvenlik platformu adı verilen malzeme kuyunun ağzını tamamen kapatarak kuyunun içerisine canlıların düşmesini engelleyecek şekilde asansör sistemi de mevcut. Yaklaşık 6-7 klasik galvaniz konteyner kapasitesine sahip yeraltı konteynerleri şu ana kadar 7 farklı noktaya yerleştirildi. Büyük hacmi nedeniyle çevresinde bulunan klasik konteynerler de kaldırıldı.

Eski tip galvaniz çöp konteynerlerin görüntü kirliliğine sebep olması, sokaklarda fazla yer kaplaması ve sıcak havalarda çevreye kötü koku yayması sebepleriyle vatandaşlardan sık sık şikayet aldıklarını belirten müdürlük yetkilileri, yeni kurulan sisteme vatandaşların olumlu baktığı bilgisini verdi.