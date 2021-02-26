Karşıyaka’nın değerleri Travel Turkey’de!

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’nin en önemli turizm fuarlarından biri olan ve bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda yerini aldı. 25 - 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, “ttidigital.izfas.com.tr” adresinden ziyaret edilebiliyor. Karşıyaka’nın standı da sitedeki İzmir Sokakları Hol E bölümünde konuklarını ağırlıyor

Özel bir tanıtım videosu ile ziyaretçilerini karşılayan sanal stantta; Karşıyaka Çarşısı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı, Latife Hanım Köşkü Anıevi Özel Müzesi gibi kentle bütünleşmiş değerler, tarihi yapılar, müzeler ve merkezler, sosyal yaşam alanları ile tesisler tek tek tanıtılıyor. İlçenin bu önemli değerlerini anlatan metinlere çok sayıda fotoğraf eşlik ediyor.

ÖZEL ALBÜM VE BROŞÜRLER



Ayrıca tasarlanan broşürlerle, Karşıyaka Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kente değer katan proje, hizmet ve yatırımlar da tanıtılıyor. Karşıyaka’da kadın olmanın, yaşlı olmanın, çocuk ve genç olmanın taşıdığı anlam ve sunduğu ayrıcalıklar, ayrı ayrı dosyalarla konuklara sunuluyor. Dileyen ziyaretçiler, Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ile görüşmek için randevu da talep edebiliyor. Öte yandan stantta, Karşıyakalı fotoğraf sanatçısı Can Yücel’in objektifinden yansıyan görüntülerle, Karşıyakalı yazar ve şairlerin sözlerinden alıntıların bir araya geldiği “Karşıyaka 2020” albümüne de erişilebiliyor.