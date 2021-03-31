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Kasabın en sadık müşterisi. Günde iki kere geliyor etleri alıp gidiyor

İzmir'deki bir kasaba yaklaşık 7 yıldır günde 2 defa uğrayan sokak köpeği, çalışanların poşetle verdiği etleri ağzında taşıyarak sahile götürüp diğer köpeklerle paylaşıyor. Sosyal medyada görüntüsü paylaşılınca ilgi odağı haline gelen köpek, dükkan içinde müşteriler olduğunda kimseyi rahatsız etmeden sırasını bekliyor

Kasabın en sadık müşterisi. Günde iki kere geliyor etleri alıp gidiyor
31 Mart 2021 Çarşamba 12:33

Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanına yaklaşık 7 yıldır her gün aksatmadan 2 kez gelen sokak köpeği, görenlerin ilgisini çekiyor. 09.00 ile 15.00 saatlerinde kasaba gelen köpek, çalışanların poşetle verdiği etleri ağzında taşıyarak Kordon Sahili'ne götürüyor. Etleri burada diğer köpeklerle paylaşıyor.  

‘MÜŞTERİ GİBİ SIRASINI BEKLİYOR’

Köpeğin her gün hiç aksatmadan dükkana geldiğini anlatan kasap Binali İpsatan, "Öncelikle sabah saat dokuz civarında gelir, daha sonra saat üç civarında ikinci kez gelir. Etini alıyor ve Kordon Sahili'ne gidiyor. Orada arkadaşlarıyla etini paylaşarak, yiyor. Her gün hiç aksatmadan gelmesi gerçekten şaşırtıcı. Dükkana geldiğinde eğer müşteri varsa asla rahatsız etmez, karşıda oturur ve dükkana doğru bakıp, sırasını bekler. Poşeti ağzına alarak eti götürür. Önüne et atıyoruz yemiyor, mutlaka poşetle birlikte alması lazım. Görenler, çok şaşırıyor. Buraya gelip, onu görmek için bekleyenler oluyor. İnsanlar hayret ediyor. Yaklaşık yedi yıldır bu durum böyle. Daha öncesinde etleri yavrularına götürüyordu şimdi ise arkadaşlarıyla paylaşıyor" dedi.

Kasap çalışanlarından Hüseyin Uğur da "Her gün mutlaka gelip, etini alır. Ona çıkan parçaları ve kemikleri veriyoruz. Torbayla alıp gidiyor. Her gün vakit geçirdiği yer bile belli. Bulunduğumuz sokakta bir hayvansever vardı. O bütün hayvanları beslediği için önce buraya alıştı, sonra bizim dükkanımızı keşfetti ve alışkanlık haline getirdi" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #köpek #et #konak
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