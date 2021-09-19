Kavacık'ta özlenen buluşma

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği ve salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Kavacık Üzüm Festivali'nin 9.'su, renkli görüntülerle başladı. Üreticinin alın terinin hak ettiği değeri bulması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Üzümümüze ve Kavacık'a gözbebeğimiz gibi bakacağız" dedi

Her yıl binlerce İzmirlinin akın ettiği Kavacık Üzüm Festivali, 1 yıllık aranın ardından yeniden İzmirlilerin buluşma adresi oldu. Bugün gerçekleştirilen etkinliğin açılına, CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Ednan Arslan, CHP İzmir Milletvekili ve YDK üyesi Mahir Polat, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Doğruca, MHP İlçe Başkanı Latif Alaboğa, İYİ Parti İlçe Başkanı Aysel Ersöz, DEVA Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kaya, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tarihi çınara ziyaret



Resmi tören öncesi katılımcılar, festival kapsamında açılan üretici stantlarını gezerek köylülere bol kazanç dileklerini ilettiler. Gün boyu sürecek Uluslararası Suluboya Ressamları Derneği üyelerinin performanslarını izlediler. Milletvekilleri, Kaymakam Öneği, Başkan Selvitopu ve Eşi Selvitopu ayrıca, Karabağlar Belediyesi tarafından bakımı yapılan, çevresi düzenlenerek turizme kazandırılan tarihi çınarı da ziyaret ettiler. En az 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınarın dibinden kaynayan pınarın suyundan tattılar.



Tarım vurgusu



Daha sonra gerçekleştirilen resmi tören, Torbalı Koca Efeler Zeybek Grubu'nun gösterisi ve Türk Halk Müziği sanatçıları Özlem-Murat Sincer ikilisinin müzik dinletisiyle başladı. Sincer ikilisinin besteleyip seslendirdiği "Kavacık Türküsü" törene katılanlar tarafından yoğun alkış aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kavacık Muhtarı Mustafa Öztürk, köye yaptığı destekler nedeniyle Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da konuşmasında, tarımının önemine dikkat çekti. Geçmişte vatandaşların şeker pancarı, üzüm, tütün gibi birçok ürünün getirisiyle geçimlerini sağladığını, çocuklarını okuttuğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu yönüyle baktığımızda ülkemizde tarımın daha fazla desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Karabağlar Belediyesi olarak biz, sınırlarımız içinde var olan bu değeri hak ettiği noktaya taşımak hedefiyle yola çıktık. Bugün Kavacık Üzümü her zamankinden daha fazla tanınıyor ve köyümüze ekonomik getiri sağlıyor. Bu nedenle üzerimize düşeni yapmaya ve bunu daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle festival yapılamamasına karşın Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Umarım salgın geçer ve gelecek yıllarda daha coşkulu festivallerde buluşuruz. Koşullar ne olursa olsun Kavacık'a ve üzümüne gözbebeğimiz gibi bakmayı sürdüreceğiz. Köydeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokak ve meydanları da düzenleyeceğiz. Değerlerimizi koruyarak geleceğe taşıyacağız. Bu duygularla festivalimize katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Öneği ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da konuşmalarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" sözüne vurgu yaparak, pandemi sürecinin tarımsal üretimin, üreticinin önemini herkese gösterdiğine dikkat çekti.



Üzüm yarışması...



Konuşmaların ardından Kavacık Üzüm Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliğe Kavacıklı üreticilerden Emine Yıldırım, ikinciliğe Hanife Yıldırım, üçüncülüğe de Ahmet Uslu değer görüldü. Kazananlara ödüllerini milletvekilleri Tacettin Bayır, Mahir Polat, Kaymakam Öneği ve Başkan Selvitopu verdi. Başkan Selvitopu ayrıca yarışmanın seçici kurul üyelerine "Doğa Dostu Sertifika" sundu.



Renkli etkinlikler



Festival programı kapsamında TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar, sevilen türküleri izleyicilerle birlikte seslendirdi. Başkan Selvitopu da zaman zaman türkülere eşlik etti.

Ayrıca gün boyu çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, bando ve animasyon gösterileri gerçekleştirildi. Uluslararası Suluboya Ressamları Derneği üyeleri performanslarını sergiledi. Üreticilerin başta üzüm olmak üzere Kavacık'ta ürettiği sebzeler, meyveler ve el emeği ürünler konuklarla buluştu.



Festival devam ediyor



Kavacık Üzüm Festivali yarın da devam edecek. Etkinliğin 19 Eylül Pazar programı şöyle:



10.00 Stantların Açılışı

12.00 Kukla Gösterisi : "Anadolu'dan Dans Eden Kuklalar"

13.00 Müzikli Balon Gösterisi "Maksat Sanat Merkezi"

14.00 Bando Konseri

(Gün Boyu Çocuklara ve Yetişkinlere Yönelik Atölye Çalışmaları, Maskot Bando, Animasyon Gösterileri ve Üzümlü Lezzet Stantları.)