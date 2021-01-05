Kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor

Menderes'de dünden beri kendisinden haber alınamayan işitme engelli genç kızı bulmak için ekipler çalışma başlattı. 

Kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor
05 Ocak 2021 Salı 16:06

Diyarbakır'dan bir süre önce yakınlarıyla mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere ilçeye gelen 18 yaşındaki B.K, dün ailenin küçük yaştaki çocuklarına göz kulak olmak üzere evde kaldı.  Öğlen saatlerinde eve gelen yakınları, B.K'yi bulamayınca çevrede arama yaptı. Genç kızın ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, B.K'nin bulunması için çalışma başlattı. Baba Sabri K, AA muhabirine, kızının işitme engelli olduğunu ve bu nedenle konuşamadığını belirterek, onu görenlerin veya hakkında bilgi sahibi olanların, insaniyet namına kendilerine ulaşmalarını istedi.

Etiketler; #menderes #KAYIP GENÇ KIZ #izmir
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