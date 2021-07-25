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Kayıp fırıncı ölü bulundu!

İzmir’in Bornova ilçesinde dün gece çalıştığı fırına gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hüseyin Özgür (46), viyadük altında ölü bulundu. Özgür'ün, başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor

Kayıp fırıncı ölü bulundu!
25 Temmuz 2021 Pazar 16:54

Ümit Mahallesi, İzmir- İstanbul Otoyolu viyadüğü altında, öğle saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemede, başına darbe alan ve öldüğü belirlenen kişinin evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Özgür olduğunu tespit etti. Özgür'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Kurumu'na kaldırıldı.

Hüseyin Özgür’ün gece saatlerinde çalıştığı fırına gitmek üzere evden çıktığı, ailesi bir daha da haber alamayınca polise başvurduğu bildirildi. Özgür’ün ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #fırıncı #fırıncı ölüm #hüseyin özgür
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