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Kaza yaptı, arkadaşını bırakıp kaçtı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası otomobilde bulunan 1 kişinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi

Kaza yaptı, arkadaşını bırakıp kaçtı!
15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:59

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Yaşar Kemal Mahallesi 6000 sokakta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 U 7588 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten şarampole devrildi. Yan yatan otomobilden çıkan Metin K.'nın arkadaşını yaralı halde bırakıp, olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Onur K. (17) ise mahalle sakinleri tarafından çıkartıldı. Onur K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri soruşturma başlatırken, otomobil bulunduğu yerden çekici tarafından kurtarıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #karabağlar kaza #trafik kazası
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