Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Pazar esnafını ziyaret etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ilçede bulunan kapalı Pazar yerine giderek pazar esnafını ziyaret etti.

Pazar esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Karakayalı, uğradığı bir tezgâhta satılan radyoları görünce gençlik yıllarından beri radyo dinlemeyi sevdiğini belirterek tezgâhtan bir radyo alarak ziyaretine devam etti.

Pazar yerinde alışveriş yapan halkla da sohbet eden Başkan Karakayalı, " Esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yapacaklarını esnaf kardeşlerimizle paylaştık. Onların isteklerini, sıkıntılarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz.

Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam edeceğiz. Hemşerilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz.

Esnafımızın da, hemşerilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Bütün pazarcı arkadaşlara hayırlı işler diliyorum " dedi. Pazarcı esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Karakayalı, sorunları çözmek için elbirliği ile çalışacaklarını ifade etti.