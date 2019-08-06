Kemalpaşa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kemalpaşa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kemalpaşa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
06 Ağustos 2019 Salı 15:00

İzmir'den Turgutlu istikametine giden Abdullah Arslan (38) idaresindeki 45 ZC 9974 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı'nda Hasan Elgin yönetimindeki 45 ABE 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Zübeyde Aslan (35), Oğuzhan Celep (23), Aydanur Bayrak (16), Çınar Aslan (3) ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Celep, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından açıldı.


Kaynak: AA
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