Kemalpaşa'ya BAYOSB desteği

İzmir'in önde gelen organize sanayi bölgeleri arasında yer alan ve kurulan tesislerle her yıl ülke ekonomisine ve istihdamına katkısını artıran Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Kemalpaşa'nın geleceğine de sahip çıkıyor. BAYOSB, Kemalpaşa Belediyesi'nin hazırladığı "2020-24 Stratejik Plan Çalışması"na görüş ve önerileri ile destek verdi.

BAYOSB'de yapılan ve Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz ve Kemalpaşa Belediyesi Stratejik Planlama Danışmanı Ali Rıza Avcan ve ekibinin katıldığı Paydaş toplantısında BAYOSB Yönetim Kurulu ve bölge sanayicileri BAYOSB ve sanayicilerin beklentileri ile ilgili değerlendirme yaparak, istek ve önerilerini sundu.

Kemalpaşa'nın stratejik planını çıkaran Kemalpaşa Belediyesi'nin bu çalışmasının son derece faydalı ve doğru olduğunu vurgulayan BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, bu anlamda kendilerinin de bu plana katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sanayi ve Tarım Vadisi

Sanayi, Turizm, Tarım-Doğa ve Günlük Hayat başlıkları ile bir dizi öneri çıkardıklarını söyleyen BAYOSB Başkanı Telseren, "Sanayi başlığı altında bölgede itfaiye noktalarının yaratılması, sanayi bölgesinden evsel atıklarının ücretsiz toplanması ve sıfır atık projesine destek konularını bu plana dahil edilmesini önerdik. Aynı şekilde tarım-doğa başlığında ise verimli tarım arazilerinin korunması ve sanayideki ilerlemenin tarımı koruyarak genişlemesi adına hazırladığınız "Sanayi ve Tarım Vadisi" projesinin geliştirilmesi ve bu konuda birlikte çalışılmasını önerdik. Ayrıca bu verimli topraklarda üretilen diğer tarım ürünlerinin de öne çıkarılması adına çalışma yapılmasını doğru bulduğumuzu ifade ettik" dedi.

Toplu ulaşım sağlanmalı

Kemalpaşa'nın turizm potansiyelinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Telseren, "Kemalpaşa'nın turizmden daha fazla pay alabileceğini düşünüyoruz. Bunun için festivaller, sosyal medya çalışmaları yapılması şart. Özellikle yürüyüş ve bisiklet parkurlarının oluşturulmasının turizme büyük katkısı olacaktır" diye konuştu. Gündelik hayata dair de bir dizi öneri sunan BAYOSB Başkanı Telseren, "Özellikle BAYOSB içine günde 3 kere toplu ulaşım talebimiz çok hayati bir konu. Bunun dışında sanayicinin ihtiyacı olan teknik eleman ihtiyacının ivedilikle karşılanabilmesi için üniversitelerin teknik bölümlerinin bu bölgede açılabilmesi sağlanmalı. Spor alanları yaratmak da Kemalpaşa'nın gündelik hayatı için son derece önemli bir hamle olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Geleceğe taşıyacağız

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz ise Kemalpaşa'yı geleceğe taşıyacak ve mevcut sorunlarını çözerek potansiyelini ortaya çıkaracak bir stratejik plan hazırladıklarını söyledi. Bu plan çerçevesinde öneri, fikir ve istekleri belirlemek adına çeşitli paydaşlarla toplantılar yaptıklarını söyleyen Altıntoz, "Bu kapsamda BAYOSB yönetimi ve müteşebbis heyeti üyeleri ile bu toplantıyı gerçekleştirdik. Kendilerinden aldığımız öneri ve talepleri incelikle değerlendirerek planımıza dahil edeceğiz. Sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.