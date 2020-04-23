Kemeraltı'nda sıfır mesafe

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na, ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi akın edenler, sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptı. Kentin caddelerinde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İzmir'in cadde ve sokakları, kalabalıklaştı. Konak ilçesinde bulunan tarihi Kemeraltı Çarşı'ndaki yol boyunca dükkanların olduğu Havra Sokağı'nda dükkanlara girenler, sosyal mesafe kuralına uymayarak, alışveriş yaptı. Çarşı ve çevresinde dolaşan çoğu kişinin ise maske takmadığı gözlendi. Kentin işlek caddelerinde ise alışverişe çıkanların uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü. Otobüs duraklarında da araç beklerken, birbirine yakın mesafede duranlar dikkat çekti.

Pazar yerinde kuyruk

Gaziemir'deki pazar yerinde ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları tek tek içeriye aldı. Bu nedenle pazar alışverişi yapmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, pazar yerlerinde yoğunluklar yaşanmaya başladı. Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar, mutfak alışverişlerini tamamlamak için pazar yerlerine akın etti. İzmir’in Gaziemir ilçesindeki pazar yeri de kalabalıktan nasibini aldı. Kısıtlama öncesinde yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde pazar yerine gelince, zabıta ekipleri yoğunluk yaşanmaması için pazara vatandaşları tek tek aldı. Hal böyle olunca da pazaryerinin iki ayrı noktasında başlayan alışveriş için gelenlerin oluşturduğu kuyruk yaklaşık 300 metreyi buldu. Beklemekten sıkılan bazı vatandaşların sıradan çıkarken, bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Sıranın kendisine gelmesinin ardından alışveriş yapanların mutluluğu ise gözlerine yansıdı. Pazara girmek için hayatında ilk kez sıra beklediğini belirten Meryem Aybora (45), "Bir saattir pazara girmek için kuyrukta bekliyorum. Ancak vatandaşların bazılarının sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığını görüyorum. Büyük bir yığılma var. Hayatımda ilk kez pazara girmek için sıra bekliyorum. Koronavirüs sayesinde çoğu şeyi ilk kez yaşıyoruz. Bu virüs bizi bitirdi. Keşke çıkmasaydım" dedi.

Daha fazla yayılıyor

Kronik rahatsızlığı olmasına rağmen mecburen çıktığını belirten Perihan Özdemir (58), "Sıranın sonlarında kaldım. Kronik hastalığım da var ancak beklemekten başka bir çarem yok. 4 gün kısıtlama olduğu için alışveriş yapmamız gerekiyor. Hayatımda ilk kez böyle bir şeye şahitlik ediyorum" dedi. Belediyenin yeterli tedbir almadığını savunan Veli Gülsüm (59), "Belediye bu işin önlemini farklı şekilde alabilirdi. Belediye, mahalle aralarında seyyar manavların gezmesine izin verseydi, bu sıra olmazdı. Bu şekilde virüs daha fazla yayılıyor. Madem bir araya gelmememiz gerekiyor, neden bu durumu yaşıyoruz? Bir saattir pazara girmek için sıra bekliyorum. Bu olaya da tedbir alınması gerekiyordu" diye konuştu. Hasan Güçlü (51) ise yoğunluğu azalması için şu öneride bulundu: Olması gereken şey yapılıyor. Ancak bir noktaya daha pazar kurulsaydı bu yoğunluk da azalırdı. Herkes haklı olarak buraya geliyor. Beklemekten başka bir çaremiz yok. Önümüz Ramazan olduğu için ben de alışveriş yapmak için sıradayım. İnşallah Ramazan ayında bu beladan kurtuluruz.



