YAVRULARI KARNINDA ÖLDÜ
YAVRULARI KARNINDA ÖLDÜ
0
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
0
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
İKİ KEZ KORONA OLDU AMA...
0
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
0

Kılıçdaroğlu İzmir'de sel mağduru esnafları dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu İzmir'de sel mağduru esnafları dinledi
06 Şubat 2021 Cumartesi 13:58

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çiğli Tramvayı’nın temel atma töreni öncesinde İzmir’de hafta içi rekor yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinden etkilenen yurttaşları ziyaret etti. Bir yıllık yağışın yüzde 20’sinin bir gecede düştüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Belediyemiz gereken desteği verecektir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yanınızda” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece kentte yaşanan sel felaketinden etkilenen Güzelyalı esnafını ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, İzmir'in yıllık yağışın yaklaşık yüzde 20'sini bir günde aldığını belirterek, "Bu büyük bir felaket. Başkanımız Tunç Soyer'den 2 bin 500 konut ve işyerinde hasar tespitinin yapıldığı bilgisini aldım. Belediyemiz gereken desteği verecektir. Büyükşehir Belediyesi yanınızda" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Selden zarar gören hiçbir yurttaşımızı mağdur etmeyeceğiz, çaresiz bırakmayacağız. Pazartesi günü meclis kararının ardından nakit para yardımımız en kısa sürede başlayacak" diye konuştu. Sel nedeniyle evi su basan Meral Karaca isimli bir vatandaş İzmir Büyükşehi r Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "15 dakika içinde belediye ekipleri yardıma geldi. Bir gün sonra bütün sokakları dolaştım. Her yer temizlenmiş, pırıl pırıldı" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Üçkuyular İskelesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yılın Aralık ayında hizmete aldığı Uğur Mumcu feribotuna bindi. Feribotta gazeteci-yazar Uğur Mumcu anısına hazırlanan anma köşesine karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, kaptan köşküne çıkan kaptanın seyir defterini imzaladı.     
Çiğli Tramvayı Şantiyesi'nde düzenlenen törenle Çiğli Tramvay Hattı'nın temeli atıldı.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #izmir #izmir sel
Önceki Haber
"Cesedi yaktık, sonra da dere kenarına attık"
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Biz siyaseti köşeyi dönmek için yapmayız
"Cesedi yaktık, sonra da dere kenarına attık"
"Cesedi yaktık, sonra da dere kenarına attık"
0
Dünyaya hamsi İzmir'den gidiyor
Dünyaya hamsi İzmir'den gidiyor
0
Veterinerlerden hayvan hakları yasasına tepki
Veterinerlerden hayvan hakları yasasına tepki
0
Sel suyu vurdu, 35 bin kitap sular altında kaldı
Sel suyu vurdu, 35 bin kitap sular altında kaldı
0
Foça halkı Biyokütle Enerji Santrali'ne karşı çıktı
Foça halkı Biyokütle Enerji Santrali'ne karşı çıktı
0
Bornova'da rekor zamma halaylı kutlama
Bornova'da rekor zamma halaylı kutlama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.