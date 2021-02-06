Kılıçdaroğlu İzmir'de sel mağduru esnafları dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çiğli Tramvayı’nın temel atma töreni öncesinde İzmir’de hafta içi rekor yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinden etkilenen yurttaşları ziyaret etti. Bir yıllık yağışın yüzde 20’sinin bir gecede düştüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Belediyemiz gereken desteği verecektir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yanınızda” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece kentte yaşanan sel felaketinden etkilenen Güzelyalı esnafını ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, İzmir'in yıllık yağışın yaklaşık yüzde 20'sini bir günde aldığını belirterek, "Bu büyük bir felaket. Başkanımız Tunç Soyer'den 2 bin 500 konut ve işyerinde hasar tespitinin yapıldığı bilgisini aldım. Belediyemiz gereken desteği verecektir. Büyükşehir Belediyesi yanınızda" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Selden zarar gören hiçbir yurttaşımızı mağdur etmeyeceğiz, çaresiz bırakmayacağız. Pazartesi günü meclis kararının ardından nakit para yardımımız en kısa sürede başlayacak" diye konuştu. Sel nedeniyle evi su basan Meral Karaca isimli bir vatandaş İzmir Büyükşehi r Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "15 dakika içinde belediye ekipleri yardıma geldi. Bir gün sonra bütün sokakları dolaştım. Her yer temizlenmiş, pırıl pırıldı" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üçkuyular İskelesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yılın Aralık ayında hizmete aldığı Uğur Mumcu feribotuna bindi. Feribotta gazeteci-yazar Uğur Mumcu anısına hazırlanan anma köşesine karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, kaptan köşküne çıkan kaptanın seyir defterini imzaladı.

Çiğli Tramvayı Şantiyesi'nde düzenlenen törenle Çiğli Tramvay Hattı'nın temeli atıldı.