Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı iktidarında Türkiye nefes alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan yeni 364 otobüsün hizmete alım töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçldaroğlu, “Türkiye rahat bir nefes alacak. Göreceksiniz Millet İttifakı iktidarında ilk 6 ayda çok şey değişecek” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 büyük yatırımının açılışını gerçekleştirmek için İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçldaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan yeni 364 otobüsün hizmete alım törenine katıldı. Fuar İzmir’de gerçekleştirilen törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’li ilçe belediye başkanları ve CHP il, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor ve içinde de açıyor. Bunları yapan da Büyükşehir Belediye Başkanımız, hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum hizmet verdiği için. Bugünkü yatırımların tutarı 1 miyar liranın üzerinde. 1 milyarın üzerindeki yatırımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin hizmetine sunmak için gerçekleştirdi. Son derece mutluyum. Tarımdan sanayiye kadar çaba harcıyor. 364 otobüsü bir seferde almak, tasarruf sağlamak İzmirlilere hesap vermek demektir. Belediye başkanlarımızın en temel özelliği hesap vermektir. Onların harcadığı para onların değil sizin paranızdır. Yerel seçimler öncesinde 'aman ha, sakın ha CHP'li belediyelere oy vermeyin' dediler. Niçin? Yardımları keserler, halka gitmezler dediler. Tam tersine, yardım mı kesildi? Onların yaptıklarını 3'e, 4'e katladık. Bunu yaparken kişinin onurunu koruduk. Temel hedefimiz de bu. Dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz. Nerede bir çocuk açsa o sorunu çözeceğiz. Size sözüm söz; Anadolu coğrafyasında yoksulluğu sonlandıracağız. Bizim yurdumuzda al bayrağımızın altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediyeler ve Millet İttifakı'yla biz bunu yapacağız. İktidar olduğumuzda göreceksiniz her kuruşun hesabını size vereceğiz. Tüm dünyaya örnek göstereceğiz. Dünya, otoriter bir rejimi demokratik bir yolla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değiştirdi diyecekler. İlk defa sandığa gidecek gençlerimiz var. Bu gençler demokrasiyi geri getirecekler. Bu gençler bizim bugünümüz ve geleceğimiz. Bu gençler umutla demokrasiyi getirecekler. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Yol yakındır; diktatörleri indireceğiz" dedi.

Yorulmak bize haram

Türkiye’ye demokrasi gelmeden, huzur gelmeden asla yorulmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Yorulmak bize haramdır. Biz çalışmak zorundayız. Söz verdiysek sizin için, evlatlarımız için çalışacağız. Türkiye'nin onurunu koruyacağız. Biz bunları yapmakta kararlıyız. En büyük gücümüz sizlersiniz. Siz güç verdikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bütün kuşaklardan oy istiyorum. A kuşağından Z kuşağına kadar, demokrasiye aşık olan her vatandaşımdan oy istiyorum. Geçmişte hangi partiye oy vermişse vermiş, eyvallah ama şimdi yol ayrımındayız. 83 milyonu seviyorum, hizmet edeceğim. Bu benim en büyük hedefim, arzumdur. Gençlerimizde 'acaba yurt dışına mı gideyim' kaygıları oluyor. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Mustafa Kemal'in bize vasiyetidir. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak ve aşmak. Temel hedefimiz Atatürk'ün koyduğu bu çıtayı aşmaktır. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Demokratik Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye rahat bir nefes alacak. Göreceksiniz Millet İttifakı iktidarında ilk 6 ayda çok şey değişecek. Ampulu patlatacağız, Güneş yeniden doğacak. Tam zamanı" diye konuştu.



İki yılda filomuzun üçte birini yeniledik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise "Sayın genel başkanım bugün 4 açılışla sizleri yorduk. Ama bunların hiçbirini es geçemezdik. Her biri sizin varlığınızla taçlandı, heyecanımız ve gururumuz arttı" diyerek sözlerine başladı. Soyer konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Görev süremizin ikinci yılında, yoğun bir mücadelenin sonucunda, Türkiye’de tek seferde en büyük otobüs alımını gerçekleştirerek İzmir’e 364 otobüs kazandırdık. İki yıllık görev süremizde; filomuza daha önce kattığımız 83 otobüs ve Türkiye’de ilk kez engelli vatandaşlarımıza özel hizmet verecek 4 otobüsümüz ile birlikte, 451 yepyeni aracı İzmir halkının hizmetine sunduk.451 otobüs! Bu rakam İzmir’lileri her gün evinden işine taşıyan, sevdikleriyle buluşturan tüm otobüs filosunun tam üçte birine tekabül ediyor. Sadece iki yılda, İzmir’in devasa otobüs filosunun üçte birini yenileyerek, halkımızın hizmetine sunduk.Bizim İzmirliler’e üç temel borcumuz var: Birincisi Hizmet. İkincisi Hesap Verebilirlik. Üçüncüsü ise Adaleti ve Refahı Büyütmek.

242 milyonluk tasarruf

Filomuza dahil ettiğimiz 451 otobüs, halkımızın şehir içindeki ulaşımınına büyük kolaylık sağlayacak. Yeni filomuzla, seyrek hatlardaki sefer sayısını artırıyoruz. Ulaşım anındaki rahatlığı ve konforu daha da geliştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin her bir arka sokağına hizmet götürmesini sağlıyoruz. Dahası, otobüslerimiz yeni teknolojilerle üretildiği için mazot masrafını düşürerek halkımıza ait kamu kaynaklarını tasarrufla kullanıyoruz. Hesap verebilirlik, yani şeffaflık, İzmir’e hizmet etme anlayışımızın en temel ilkelerinden biri. 2020-2024 dönemini kapsayan beş yıllık Stratejik Planı’mızda, 500 yeni otobüsün alımını hedeflemiştik. Gururla söylemeliyim ki toplamda 451 otobüs alımı ile bu hedefimizin yüzde 90’ını iki yılda gerçekleştirdik. Dahası, bugün hizmete aldığımız 364 yeni otobüsü filomuza kazandırırken yaptığımız anlaşma, İzmir’e toplam 242 milyon liralık bir tasarruf sağladı. Bunun 103 milyon lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bu otobüsler için özel olarak almayı başardığımız KDV istisnası sayesinde gerçekleştirdik. 139 milyon liralık kısmını ise tedarikçi firma ile yaptığımız anlaşmayla sağladık. Otobüslerimizi; Devlet Malzeme Ofisi fiyatlarından 139 milyon lira daha ucuz bir bedelle, bir yıl önce Türk Lirası bazında yaptığımız bir sözleşmeyle satın aldık. Özetle otobüslerimiz, daha tekerinin tozuyla İzmirliler’e 242 Milyon TL kazanç sağladı. İnanıyorum ki, Belediyemiz adına ESHOT Genel Müdürlüğü’müzün yaptığı bu alımın kârlılığı, kamu kaynaklarının şeffaf ve tasarruflu kullanımı konusunda tüm Türkiye’ye örnek olsun. Göreve gelmeden evvel İzmir’de bireysel araç kullanımını teşvik etmek yerine, toplu ulaşımı İzmir’de en ücra noktalara kadar yaygınlaştırmaya dair söz vermiştik. Raylı sistemler, deniz ulaşımı ve elbette bugün olduğu gibi otobüsler ile İzmir’in her yerinin, toplu ulaşım ile erişilebilir olacağını belirtmiştik. Raylı sistemlerde Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı gibi çok önemli işlere imza attık. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temelini, umuyorum ki yine sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile önümüzdeki aylarda atacağız.Tüm bu çalışmalarımız bir Belediye hizmeti olduğu kadar, aynı zamanda şehrimizdeki adaleti ve refahı büyütmeye yönelik bir kaldıraç. Adaleti ve refahı büyütmek, az önce de ifade ettiğim gibi en temel önceliklerimizden biri. İzmir’in toplu ulaşım ağını güçlendiren her bir yatırımın, şehrimizin refahını adil paylaşmak ve binlerce gencimize yeni iş imkânı sağlamak için önemli bir araç olduğunu hatırlatmak isterim. Nitekim, ilk defa Çiğli Metrosu ihale şartnamesinde genç mühendis istihdamını zorunlu kılarak bu vizyonla ilgili adım atmıştık. Dahası, Buca Metrosu ve diğer büyük yatırımlarımız sayesinde; sadece projede çalışanların değil, bölgedeki esnafın, imalat ve hizmet sektörlerinin de refahı artırıyoruz. Tüm bu adımları atarken genel başkanımızın “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” bizim en temel rehberimiz. Bu önemli günümüzde bizleri onurlandıran kıymetli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve bu başarının arkasındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Ailesi’ne yürekten teşekkür ediyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

İzmir'e daha çok kadın eli değecek

ESHOT'ta 87 kadın şoförün hizmet verdiğini aktaran Soyer, "87 kadın şoför sayımızı 100'e tamamlayacağız. 100 kadın şoförümüzle İzmir'e daha çok kadın eli değecek" dedi.