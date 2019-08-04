Kilidi İzmir açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Süt, Yukarıcuma, Aşağıcuma ve Hisarköy kooperatifleri arasında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemi kapsayan 'Süt Alım Sözleşmesi' töreni imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ile kooperatifler arasındaki imza töreni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale'yi cazibe merkezi yapmak için açtığı Kadifekale Pagos Üretici Pazarı'nda gerçekleşti. Projeden faydalanan İzmirli çocuklar da sözleşme masasında yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de yarattığımız bu model Türkiye'ye örnek oluncaya, Türkiye'yi değiştirinceye kadar çalışacağız. Türkiye İzmir'i örnek alsa kurtulacak. Bir ülke için tarım kilittir. O kilidi İzmir anahtarı ile biz açıyoruz. Göreceksiniz Türkiye İzmir'i takip edecek ve Türkiye'yi hep beraber değiştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarım politikasını İzmir'e bakarak yapacak. İthalatla dışa bağımlılık arttıkça, üretim düştükçe milletin hakkını, hukukunu, adaletini koruyamazsınız. Bunun için önce ekonominiz kendi kendine yetecek, dışarıya muhtaç olmadan kendi kendinizi doyuracaksınız. Ondan sonra sanayi, turizm gelecek" dedi.

Bu daha başlangıç

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Süt Kuzusu Projesi'nin sadece aileleri ve çocukları mutlu eden bir yardım projesi olmadığını vurgulayarak, "Bu proje tarımı destekleyen, çiftçiye sahip çıkan Türkiye'ye örnek bir proje. Kooperatiflerimizle yaptığımız yeni süt alım sözleşmesi ile süt üreticilerinin nefes almasını sağlarken, projeden yararlanan çocuk sayısını da arttırıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda tek bir kişinin kazanması yok. Sloganımız 'herkes kazansın'. Yeni süt alım sözleşmemiz herkese hayırlı olsun. Torbalı, Menderes, Urla, Seferihisar, Kemalpaşa, Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinin 96 merkez mahallesinde 20 bin çocuğumuza daha süt dağıtacağız, projeden yararlanan çocuk sayısı 155 bin olacak. Bu daha başlangıç. Tarımı, çiftçiyi, üreticiyi destekleme devam edeceğiz" dedi.

Milli mücadele veriyoruz

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, İzmir'i zirveye taşıyacak bir modelle yola çıktıklarını, bugün üretici ile tüketicinin buluştuğu, emeğin korunduğu bir noktada olduklarını belirterek, "İzmir'de oluşan modeli Türkiye politikalarına yerleştirmek zorundayız. İthalat yapan değil ihracat yapan bir ülke yaratmak istiyorsak Türkiye Cumhuriyeti, İzmir Modeli'ni kabul etmek zorunda. Biz bir anlamda milli mücadele veriyoruz. Süt Kuzusu Projesi ile Küçük Menderes sütün merkezi oldu. Verimlilik, kalite yükseldi, sanayi gelişti, üretici büyüdü. İnsanlar mutlu, göç durdu. Şimdi bunu İz mir'in Bakırçay ve Yarımadası'na yayarak daha yaşanır bir İzmir ve Türkiye yaratacağız. 11 yıldır bu projede bir tek çocuk sağlık sorunu yaşamadı. Tüm Türkiye'ye İzmir'i takip edin. İzmir ne yapıyorsa onu yapın diyorum" dedi.

Üreticiye destek, çocuklara sağlık

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu Projesi'nden 2012 yılından bu yana Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Güzelbahçe, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka ilçelerindeki 1-5 yaş grubu 125 bin çocuk yararlanıyor. 2018 yılında projeye aileleriyle birlikte savaştan kaçıp İzmir'e sığınan 10 bin Suriyeli mülteci çocuğu da eklendi. 62 ekip 373 mahallede evlerin kapısını tek tek çalarak 135 bin çocuğa ayda bir kez 8 litre süt yardımı yapıyor. Projenin kapsamının büyümesi ile birlikte 10 ekip önümüzdeki günlerde Torbalı, Menderes, Urla, Seferihisar, Kemalpaşa, Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinin 96 merkez mahallesinde 20 bin çocuğa daha süt dağıtacak. Böylelikle Süt Kuzusu Projesi'nden yararlanan çocuk sayısı 155 bine çıkacak.

FOT. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Müdürü Yasemin Güngör Engin, Yukarıcuma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Reşat Çakmak, Aşağıcuma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Karakaya, Hisarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Çakır süt alım sözleşmesini imzaladı.