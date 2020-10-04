Kınalı Bamya artık tescilli

Kente özgü tarımsal ürünlerin üretimi ve tanıtımı için çalışan Bornova Belediyesi’nin girişimleriyle Bornova Kınalı Bamyası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün olarak tescil edildi.

Bornova Belediyesi’nin ilçeye özgü tarım ürünlerini geleceğe taşıma vizyonu kapsamında Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başlığıyla yapılan başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan değerlendirmenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan da onay aldı. Böylece Haziran ayında başlayan süreç tamamlanmış oldu.

Müjdeyi İduğ verdi

Coğrafi İşaret ile bir yandan hem üreticileri hem de tüketicileri korumayı amaçlarken diğer yandan da Bornova’ya özgü marka ürünlerle tarımsal ürün piyasasını hareketlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Coğrafi işaretli ürünler, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunmasının dışında tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlıyor” diye konuştu.

İlk hasat Barbaros Taşer’den

Öte yandan Bornova Belediyesi adına tescilli bamyanın ilk hasadı Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Tohumluk bamya fidanlığındaki hasadın ardından konuşan Taşer, “Kınalı Bamya tohumu üretip Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin de katkısıyla köylülerimize dağıtacağız” dedi.