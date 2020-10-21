Kırgöz: O ocak açılmayacak

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Deliktaş Mahallesi’nde bulunan ariyet ocağıyla ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için mahalle sakinleriyle bir araya gelerek açıklamada bulundu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz 2000’li yılların başından itibaren Dikili Deliktaş Mahallesi sınırları içinde bulunan ve dolgu malzemesi için kullanılan ariyet ocağı ile ilgili mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kırgöz ariyet ocağının ruhsat işlemlerinin durdurularak, ocağın açılmayacağını açıkladı.

Geçit vermeyeceğiz

Yöre halkıyla bir araya geldiği buluşmada Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Malum son günlerde bir maden ocağı olayı var. Bununla ilgili daha net bilgileri sizlerle paylaşmak için buraya geldik, sizlerin huzurundayız. Burası bildiğiniz gibi 2000’li yılların başından beri belirli aralıklarla ya da sürekli günümüze kadar, Dikili Belediyesi’nin bu coğrafyanın çeşitli bölgelerinde kullanılmak üzere genelde de yol dolgu işlemlerinde kullanılması için malzeme alınan bir bölge. Buranın artık kullanım yoğunluğu arttığından dolayı bir yasal konuma oturması gerektiğinden 31.05.2017 tarihinde Belediyemiz tarafından ruhsatlandırılmak için ilgili kurumlara resmi ruhsatlandırma müracaatları yapılmış. 2017 yılında. Tabi bu süreçler, özellikle doğa ile ilgili süreçler çabuk sonuçlanmıyor. İlgili kurumlardan görüş alınmaları uzun bir süreç alıyor. Günümüze kadar da gelmiş ve resmen sonuçlanmadan tamamlanmıştır. Biz göreve geldikten sonra bu alanın ruhsatsız olduğunu tespit ettik, arkadaşlarımız bize bildirdiler. Biz de dedik ki bizim yasal olmayan bir işte işimiz olmaz, hemen burasını kapatın işlemlerin bitmesini bekleyelim süreç tamamlandıktan sonra da önümüze bakarız. Orada kaçak alımlar olmasın diye de demir kapı yaptırdık, kilit altına aldık. Biz burasını yasal süreç tamamlanıncaya kadar bekleyelim dedik, dediğimiz gibi demir kapıyı yaptırdık, yolunu kapattık, süreci durdurduk. Bunun üzerine anlamsızca bir anda bir provokasyonun içine çekildik. Bir anda hortlarcasına çıkan bu tavrı anlamak mümkün değil.” dedi.

Alan eski haline kavuşacak

Başkan Kırgöz, “Biz 31 Mart 2019’da görevi devraldığımızda bu ocağın ruhsatsız olduğunu öğrendik ve hemen malzeme alımını durdurduk. Kaçak ve kontrolsüz alımların önüne geçmek için yolunu kapatarak demir kapı yaptırdık. Bu ruhsatlandırma sürecini biz başlatmadık, aksine durdurduk. Bugün itibariyle de tamamen iptal ettik. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum, ilkeleri olan, rehberi Mustafa Kemal’den geçen, ilçesine aşkla bağlı olan bir belediye başkanıyım. Tarımın, doğanın, çiftçinin ve emekçinin alın terini iyi bilen, yerli ve milli tarıma dönülmesi için çiftçisinin yanında yol yürüyen biriyim. Yıllarca doğanın korunması için mücadele etmişim. Sözü geçen kum ocağı kesinlikle açılmayacaktır. Aksine bugüne kadar tahrip gören alanın ağaçlandırılmasını sağlayacağız. Bugün ise hemşehrilerimizin yanındayız, Deliktaşlı vatandaşlarımızın yanındayız. Doğanın yanındayız, tabiatın yanındayız. İnsana zarar verecek, canlıya zarar verecek hiçbir oluşumun içinde olmadık, olmayacağız. En kısa süreçte gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra ağaç dikme etkinliğimiz ile Deliktaş Ormanını hayata geçireceğiz.” diye konuştu.