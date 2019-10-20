Omurgasındaki eğrilik 110 dereceye çıkınca yürüyemeyen ve nefes almakta zorluk çeken Libyalı 14 yaşındaki Maha Balq, İzmir'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu. Maha Balq: "Doktorum ameliyatın risklerin anlattı ama bunu yapmak zorundaydık. Beni ayağa kaldırıp, yürümemi sağladılar. O anı hayatım boyunca unutamam"

Anne Kareemah Ahdıyıd: "Ameliyatın ardından artık beraber yürüyoruz. Türkiye bizim ikinci evimiz gibi oldu. Kızım Türkiye'de ikinci kez doğdu" Omurgasında 110 derecelik eğrilik bulunan skolyoz hastası Libyalı 14 yaşındaki Maha Balq, İzmir'de 10 saat süren ameliyatın ardından yeniden yürümeye başladı. Aemourah Balq ve Kareemah Ahdıyıd çiftinin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Balq'a doğumundan sonra skolyoz hastalığı teşhisi konuldu. Trablus'taki hastanelerde tedavi gören çocuğun rahatsızlığı ilerledi ve omurgadaki eğrilik 110 dereceye kadar çıktı. Yürüyemeyen ve nefes almakta güçlük çeken Balq, hastalığından dolayı eğitimine de ara vermek zorunda kaldı.

Balq'ın ailesi son çare olarak çocuklarını Türkiye'ye getirme kararı aldı. Bir ay önce Medical Park İzmir Hastanesine getirilen Balq, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seyfi Gündüz Tezeren tarafından muayene edildi. Omurgasındaki ileri düzeydeki eğrilik nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Balq için ameliyat kararı alındı. Prof. Dr. Tezeren tarafından 10 saat süren başarılı bir ameliyatla tedavi edilen Balq, bir gün sonra yeniden ayağa kalktı ve doktoruyla yürüdü.

Boyum 20 santimetre uzadı

Maha Balq, omurga eğriliği hastalığı nedeniyle son bir yıldır yürümekte ve nefes almakta güçlük yaşadığını söyledi. Hastalık nedeniyle çok sevdiği okuluna ara vermek zorunda kaldığını belirten Balq, şunları kaydetti: "Evden çıkamaz duruma gelmiştim, hareket edince hemen yoruluyordum. Tedavi olmak istiyordum ama ülkemde hastalığımın tedavisinin yapılamadığını öğrenince çok üzüldüm. Daha sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Doktorum ameliyatın risklerini anlattı ama bunu yapmak zorundaydık. Beni ayağa kaldırıp, yürümemi sağladılar. O anı hayatım boyunca unutamam. Eski günlerdeki gibi yürüyorum ve rahat nefes alıyorum. Ameliyattan sonra boyum 20 santimetre uzadı." Balq, Türkiye'ye ve Türk doktorlara teşekkür etti. Türkiye sayesinde yeniden hayata "merhaba" dediğini anlatan Balq, "Buradaki hekimleri görünce benim durumumda olan hastalara yardım etmek için doktor olmayı istiyorum." şeklinde konuştu.

Bizimle iletişim kurmuyordu

Anne Ahdıyıd da kızının yeniden ayağa kalkıp yürüdüğünü görünce çok mutlu olduğu o an sevinç gözyaşları döktüğünü dile getirdi. Kızının yüzünün gülmeye başladığını anlatan Ahdıyıd, "Hastalık sürecinde bizimle çok iletişim kurmuyordu. Ameliyatın ardından artık beraber yürüyoruz. Türkiye bizim ikinci evimiz gibi oldu. Kızım, Türkiye'de ikinci kez doğdu. Sağlık durumu çok iyi." dedi. Prof. Dr. Seyfi Gündüz Tezeren de omurga eğriliği 40 dereceye ulaşan hastaları ameliyat ettiklerini anımsatı. Balq'ın omurgasındaki 110 derecelik eğriliğin ciddi bir hastalık olduğunu aktaran Tezeren, "Riskli bir ameliyattı ama çok güzel sonuçlandı. Bu konuda Türkiye'de geliştirilen yöntemler var. " ifadelerini kullandı.