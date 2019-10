Kızına maraton koşturacak

İzmir'de yaşayan 32 haftalık hamile Özlem Işık, spina bifida hastalığına dikkati çekmek amacıyla Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmaya hazırlanıyor.

Bornova'da yaşayan 28 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özlem Işık, koşuya ilk kez üniversite yıllarında Vodafone İstanbul Maratonu'nda başladı. Bir süre sonra evlenen Işık, hamile kalırsam koşamam düşüncesiyle çocuk sahibi olma hayallerini erteledi ancak yurt dışında bazı maratoncuların hamileliklerinde de koşabildiğini görerek cesaretini topladı.

10 maraton koştu

Eşinin de desteğini alan Işık, bir yandan doğacak kızına hazırlanırken bir yandan antrenmanlarına devam etti. Gönüllü koşucularla toplum yararına organizasyonlar düzenleyen Adım Adım Oluşumu'nun 10 yarışına katılan ve birinde üçüncülük alan Işık, spina bifida hastalığına yönelik farkındalığın artırılması isteyen bir sivil toplum kuruluşunun talebiyle Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu hastalığa dikkati çekmek için koşmaya karar verdi. 3 Kasım'daki Vodafone İstanbul Maratonu için doktor kontrolünde antrenmanlarını sürdüren Işık, 42 kilometrelik etabı tamamlayarak bitiş çizgisini görmeyi hedefliyor.

5 km ile başladım

Özlem Işık, hamileyken koşuya ara vermeyen sporcuların deneyimlerini yakından takip ettiğini, kendisi de hamile kaldıktan sonra kısa mesafelerde düşük nabızlarla koşulara başladığını kaydetti.

Işık, hamile olmasının koşu yapmasını engellemediğini belirterek, "Başlarda 5-6 kilometreyle başlayan süreç 10 kilometrelere, son iki ay içerisinde 20-25 kilometrelere ulaştı. En uzun antrenmanım 32 kilometre. Zaten 32 kilometre 42 kilometrenin en uzun antrenmanı olarak geçer. Bu demek oluyor ki 42 kilometreye hazırım. 1,5 hafta sonra 42 kilometreyi koşmak için köprünün üzerinde olacağım. İnşallah sağlıkla bitirmeyi umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Bebeğin gelişimi normal

Hamilelik sonrası maratona katılmak istediğinde eşinin tedirgin olduğunu ancak desteklediğini dile getiren Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "1-2 ay koşayım derken sekizinci aya kadar geldim. Hayalim olan İstanbul Maratonu'na kadar gelmiş bulundum. Son 1,5 haftam. Her gün 'şu kadar kaldı' diye duvarlara kazıyacağım neredeyse. Zaman geçtikçe heyecanım artıyor. Tek istediğim bitiş çizgisini görmek. Bitiş çizgisini gördükten sonra nasıl duygulanırım hayal bile edemiyorum. Orada sevdiklerimin beni beklemesini umut ediyorum. Heyecanımı hiçbir kelimeyle anlatamam. Hamilelikte sporu herkese öneriyorum. Doktor kontrolünde yapsınlar. Bebeğimin sağlığı gayet yerinde. Şu an 2 kilogram olmuştur. Gelişimi gayet normal. Benim de hiçbir sağlık problemim olmadı. Tamamen mutlu, normal ve her zamanki gibi bir süreç geçirdim hamileliğimde. O yüzden sporu itinayla öneriyorum insanlara." Işık, farkındalık oluşturmak için koştuğu spina bifida hastalığı hakkında daha önce fazla bilgisinin olmadığını, halk arasında ayrık omurga olarak bilinen hastalığın bebekte anne karnında oluşması nedeniyle destek vermeyi özellikle istediğini de kaydetti.

Koşmak için hazır

Işık'ın doktoru Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda ise gebeliğin normal devam ettiğini, koşunun olumsuz bir etkisinin gözlenmediğini belirtti. Canda, "Özlem, koşmayı çok seviyor ve kendisi bu konuda çok hazırlıklı. Gebelik süreci de şu ana kadar herhangi bir problem yaratmadı. Gayet iyi gitmekte. Koşmak için hazır gibi duruyor. Şu ana kadar gebelikle ilgili bir sıkıntımız yok. Kardiyak açıdan da iyi duruyor" ifadelerini kullandı.