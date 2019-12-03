Konak'a gökdelene mimar başkan tepkisi

Konak Belediye Başkanı Batur, Pasaport'ta yapılması planlanan, tartışmalara ve tepkilere yol açan gökdelen için son noktayı koydu: 'İçime sinmiyor. Hukuksal mücadele başlatıyoruz' dedi.

Konak Belediyesi Aralık ayı ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur 'un başkanlığında gerçekleştirildi. Batur, gökdelen projesiyle ilgili "İçime sinmiyor, gerekli hukuksal çalışmayı başlattık, kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek son noktayı koydu. Başkan Batur, Pasaport'taki Passtel AVM ve eski tütün depolarının bulunduğu 3 bin 532 metrekarelik alana inşa edilecek, 146 metre yüksekliğinde, 42 kattan oluşacak Zorlu Konak projesine olan itirazını dile getirdi. Konak'ın kalbine hançer gibi saplanan gökdelen projesinin içine sinmediğini belirten Başkan Batur, "Bu yükseklikteki bir gökdelenin Konak'ın merkezine yapılmasını hiçbir açıdan doğru bulmuyorum. Mimarlık mesleğinden gelen biri olarak içime sindiremiyorum. Çünkü kent siluetini de bozacak böyle bir projeyi doğru bulmuyoruz.

Yetkimiz kısıtlı olsa da...

Bir kere İzmir'de yüksek yapılar için ayrılmış bölgeler var. Yüksek projeler için bu bölgelerin kullanılması gerekiyor. Kaldı ki Konak'ın ne alt yapısı ne de trafiği bu yoğunluktaki bir projeyi kaldırmaz" dedi. Ruhsatlandırma sürecinde yetkilerinin kısıtlı olduğunu da belirten Batur, "Ancak Konak'ı yöneten yerel yönetim olarak ben ve yerel yönetim meclisi olarak bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. Belediyemizin hukuk birimlerini de bu anlamda atılabilecek her türlü adımı atmaları konusunda harekete geçirdik" diyerek bunun peşini bırakmayacaklarını ve gerekli hukuki çalışmaları yaptıktan sonra meclise ve kamuoyuna bildireceklerini söyledi.

Hastaneye izin

Konak Belediye Meclisinde Halkapınar'da Başkent Hastanesi'ne ait olan arazi ile ilgili alınan imar komisyonu kararı da gündeme geldi. Batur, Büyükşehir'den gelen 1/5000'lik plana göre çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Batur, yapılan çalışma içinde belediyeye pay çıkarılması var. Burada belediyemizin maddi, bir kaybı yok. Bu alan o yılın raiç bedeliyle tamamlanmıştır. Biz buna kente gelen bir yatırım olarak bakıyoruz" dedi.

Köy bitti bitecek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentte farkındalık oluşturacak Engelsiz Yaşam Köyü projesinde de sona yaklaşıldığını kaydeden Başkan Batur, şu bilgileri verdi: "Eğitim verilecek iki bina bitmek üzere. Yılbaşına kadar tamamlanmış olacak. Ağaç evler de yılbaşından sonra tamamlanmış olacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günüyle farkındalık yaratacağımızdan eminiz" dedi. Batur, tamamlanmak üzere olan Toros Parzaryeri ile de bilgi vererek, "Toros Pazaryeri nikah salonu, kreş ve semt merkeziyle o bölgenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte. Teşrif işleri kaldı" dedi. Beş Tepeler Kadriye Mahallesi'nde de yapılacak olan semt merkezi, düğün salonu ve kreş projesinin de bu ay içinde ihalesinin tamamlanmış olacağını sözlerine ekledi.