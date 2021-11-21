Konak Belediye binası yıkıldı, aynı yere yenisi yapılacak

Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasının yıkımının tamamlanmasının ardından, bina yanındaki kamulaştırılan parsellerde kalan yapıların da yıkımı gerçekleştirildi. Konak Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yükseleceği inşaat alanı da gün yüzüne çıktı

İzmir depreminin ardından yıkımı gerçekleştirilen Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasının yerine yapılacak yeni bina için bitişikte yer alan yapıların da yıkımı tamamlandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un girişimiyle binanın yanındaki parsellerdeki 35 yıllık kamu şerhi kaldırılarak kamulaştırılan 15 ve 17 No'lu parsellerde faaliyet gösteren esnafın, bulundukları bölümleri tahliyesinin tamamlanmasıyla iş makineleri planlanan yıkım çalışmasını gerçekleştirdi. Konak Belediyesi'nin tüm hizmet birimlerini aynı noktaya toplayacak yeni binasının Basmane 9 Eylül Meydanı'nda yeniden inşa edileceği alan yıkımın tamamlanması ile tamamen ortaya çıktı.

Konak'a yakışacak

Basmane ve 9 Eylül Meydanı'yla özdeşlesen Konak Belediyesi'nin "cam binası"nın yıkımının belirlenen sürede tamamlandığını, kamulaştırılan alandaki esnafın mağduriyet yaşamaması için ise gerekli sürenin verildiğini ifade eden Başkan Batur, "Sürenin tamamlanmasının ardından, alandaki yapıların yıkımını da gerçekleştirdik. Bu süreçte, esnafımızla, tapu sahipleriyle bir araya geldik, karşılıklı oturup konuştuk, tüm süreci iyi niyetle tamamladık" dedi.

Konak Belediyesi'nin Basmane ve meydanla adeta bir bütün olduğunu ve vatandaşın belediye binasını yine aynı yerinde istediğini sözlerine ekleyen Batur şöyle konuştu:

"Konak Belediyesi denilince Basmane Meydanı, Basmane denilince Konak Belediyesi akla geliyor. Vatandaşın isteği de yeni binamızın Basmane'de, alıştıkları yerde olması yönünde oldu. Biz sadece eski binanın alanını değerlendirmiyoruz, aynı zamanda kamulaştırdığımız bitişik iki parseli de inşaat alanına dahil ettik. Yeni binamızı 1200 metrekarelik alan üzerinde inşa edeceğiz. Hem hizmet birimlerimizi aynı noktada toplayacağız hem de meclis salonumuzu bu binada oluşturacağız. Binamız hem Konak Belediyemize hem Konak'ımıza hem de Konaklı vatandaşlarımıza yakışır olacak."

Eski mekan, yeni bina

Yıkım işlemleri tamamlanması ile yeni binanın inşaat alanı ortaya çıktı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un detaylarını belediye meclis toplantısında paylaşacağı bina, vatandaşla iç içe olabilecek, vatandaşın rahat edeceği, konforlu ve kaliteli bir mekan olarak tasarlandı. Özellikle kent merkezine ana girişlerden biri olan 9 Eylül Meydanı'nda Kültürpark'ın da ana giriş kapısıyla karşılıklı konumlanan bina, modern ve yenilikçi tarzıyla da dikkatleri üstüne toplayacak.