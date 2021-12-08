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Konak Belediyesi kadın sığınma evi açıyor

Konak Belediyesi’nin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ta kadın sığınma evi açmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı. Batur, sığınma evinin yılın ikinci yarısında hizmete gireceğini söyledi

Konak Belediyesi kadın sığınma evi açıyor
08 Aralık 2021 Çarşamba 14:58

Konak Belediyesi’nin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu’nun “Fikriye” isimli oyunu Güzelyalı Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Etkinlikte konuşan Batur, Konak Belediyesi’nin her zaman kadının yanında yer aldığına işaret ederek, ilçede zorda kalan kadınlara destek olmak için kadın sığınma evi açacaklarını kaydetti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yılmaz Tüzün’ün yönettiği, Yasemin Şimşek Tüzün’ün sahne aldığı tek kişilik “Fikriye” isimli oyunu, Konak Belediyesi Meclisi üyeleri, İzmir Barosu adına etkinliğe katılan Avukat Seda Ayaz Aksoy, CHP Konak İlçe Kadın Kolları yöneticileri, muhtarlar ve Konaklı kadınlarla birlikte izledi.

“Yalnız değilsiniz”

Etkinlikte gösteri öncesi İzmir Barosu adına bir konuşma yapan Avukat Seda Ayaz Aksoy, birçok ülkede kadınların Türkiye’den daha sonra seçme ve seçilme haklarına kavuştuklarına dikkat çekti. Aksoy, “Atatürk devrimiyle muazzam bir giriş yaptığımız siyasal yaşamda bugün vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor, öldürülmüyorsa da şiddet görüyor” dedi. Yaklaşan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne de dikkat çeken Aksoy, kadınların hukuk önünde yalnız olmadıklarını vurguladı. İzmir Barosu’nda Kadın Hakları Komisyonu bünyesinde bir Kadın Hakları Merkezi olduğunu ve orada ücretsiz olarak hizmet verdiklerini söyleyen Aksoy, “Şiddet mağduru bir kadın bize geldiğinde o gün içinde yapılabilecek tüm hukuki yardımı yapıyoruz. Yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Karakola da gitmek zorunda değilsiniz, bize gelin” diye konuştu. Aksoy, zor durumda kalan kadınların İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadına Yönelik Şiddet Danışma Hattı olan  (232) 400 00 04 no’lu telefon hattını aramalarının yeterli olacağını söyledi.

“Sizlerle beraber güçlüyüz”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi 57 yaşına kadar yönetmesine rağmen, yaptığı devrimlerle Türkiye’yi dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdiğine dikkat çekti. Atatürk’ün kadın hakları alanında da büyük devrimler yaptığına işaret eden Batur, Türk kadınının Fransa’dan 11, İsviçre’den 36 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu belirterek, “Atatürk’ün kadına verdiği değeri buradan anlıyoruz. Kadın güçlü olursa, ülke güçlü olur. Biz her zaman kadınların güçlü olmasını istiyoruz. Kadınların yanında durmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu bizim geçmişten, Mustafa Kemal’in bize öğretisinden gelen bir anlayıştır. Sizlerle beraber güçlüyüz” dedi.

Sığınma evi projesi tamam

Batur, etkinlikte ilçede zor durumda kalan kadınların desteklenmesi ve korunması için kadın sığınma evi açacaklarını da söyledi. Projenin tamamlandığını, ihale sürecine hazırlandıklarını söyleyen Batur, Konak Belediyesi’nin kadına pozitif ayrımcılık yapan anlayışına, kadınlara yakışır bir sığınma evini yılın ikinci yarısında hizmete açmış olacaklarını kaydetti.

Etkinlikte sahnelenen “Fikriye” oyunu, izleyicilerden büyük beğeni alırken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur sanatçı Yasemin Şimşek Tüzün’e teşekkür plaketi sundu.

Etiketler; #konak #konak belediyesi #kadın sığınma evi #abdül batur
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