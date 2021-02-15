Konak Belediyesi'nden selde evi hasar gören kadına destek

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrası mağdur vatandaşları yalnız bırakmadı. 89 yaşındaki Emine Ermiş’in, sel sularında sürüklenen kayalar nedeniyle duvarı yıkılan evinin hasar gören bölümleri hızla tamir edildi

İzmir’de yaşanan sel felaketinde gece gündüz demeden sahada görev yapan Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, afet sonrasında da ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koştu. Kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına sebep olması ile Konak ilçesinde de ev ve işyerleri zarar görmüş, afet sırasında başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere belediyenin tüm teknik ekipleri, sahada görev başında yer almıştı. Afet sonrasında ise göreve ara vermeyen ekipler, hem çalışmalarına devam etti hem de hasar tespitinde bulundu.

Sel felaketinde evinin duvarı sel sularının taşıdığı kayalarla yıkılan 89 yaşındaki Emine Ermiş’in de yardımına koşan ekipler, Emine hanım’ın evinin hasar gören bölümlerini onardı. Yatak odası duvarı yıkılan, sel ve sürüklenen kayaların etkisi ile pencereleri çerçeveleriyle birlikte devrilen evde hızla çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, Emine Hanım’ın evindeki hasarı tamamen giderdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Emine Ermiş, “Sağ olsunlar Hızır gibi yetişip evin yıkılan duvarlarını yaptılar, ellerine sağlık. Eskisinden de güzel oldu. Soğukta, kışta ne yapardım bilmiyorum. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun” dedi.