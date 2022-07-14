Konak Belediyesi tehlike saçan binayı yıktı!

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binayı yıkarak vatandaşa rahat nefes aldırdı. Mahalleliden gelen şikâyetlere kayıtsız kalmayan ekipler, terk edilmiş binaya hızla müdahale ederek tehlikeli arz eden yapının yıkımını güvenli şekilde tamamladı

Konak Belediyesi, hizmet üretirken vatandaştan gelen talepleri dikkate alarak Konak halkının isteklerine öncelik veren çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son çalışmalardan biri de Güney Mahallesi'nde yer alan, görüntü kirliliği yarattığı kadar hem can hem de mal güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk binanın yıkımı oldu. Son zamanlarda kimliği belirsiz kişilerin de mesken tuttuğu bina hakkında, Güney Mahalle Muhtarı Akın Öz ve mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep dikkate alındı. 1159 Sokak'ta bulunan terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş binanın yıkımı, Konak Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

Vatandaşın talebi hızla yerine getirildi

Vatandaşın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaya başlayan bina, geçmiş yılarda cam fabrikası olarak kullanılmış ancak uzun yıllardır boş olması nedeniyle metruk hale gelmişti. Yapılan incelemenin ardından Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün tutanağında "Mevcut haliyle genel güvenlik ve asayiş bakımından ivedi müdahale gerektirecek kadar risk taşıdığı" ifadelerine yer verilerek yıkım işleminin bir an önce gerçekleşmesi için harekete geçildi. Çatısı neredeyse tamamen yıkılmış, kapı ve pencereleri olmayan, hem fiziki şartları hem de binayı mesken tutan kimliği belirsiz kişiler nedeniyle güvenlik tehdidi oluşturan yapı, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda tamamen yıkıldı. Güvenlik önlemleri alınarak yapılan çalışmayla kısa sürede yıkılan binanın oluşturduğu tehlike de ortadan kaldırılmış oldu.