Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün başarısı tescillendi

Konak Belediyesi’nin iki yıl önce hizmete açtığı Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Milli Eğitim Bakanlığı denetiminden tam not alarak çıktı. Tüm faaliyet ve uygulamaları olumlu değerlendirilen merkezin başarısı tescillenmiş oldu. Konak Engelsiz Yaşam Köyü için “En mutlu olduğum, en haz veren hizmetimiz” diyen Başkan Batur, “Burada hemen her gün bir çocuğumuzun daha hayata sarıldığını, gülen gözlerle bizlere baktığını görüyoruz. Engelsiz Yaşam Köyümüzün başarılı çizgisinden her zaman eminiz. Bu başarı, yapılan denetlemelerle de tescillenmiş oldu” diye konuştu

Mili Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu denetlememesinden geçen Konak Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, teftişe tabi tutulan tüm alanlarda başarılı bulundu. Eğitim öğretim ortamları ve faaliyetleri, yönetim faaliyetleri ile mali iş ve işlemlerine ilişkin denetlemenin yapıldığı merkez teftişten geçmesinin yanı sıra örnek uygulamalarıyla da göz doldurdu. Konak Engelsiz Yaşam Köyü kampüsünde bulunan atölyelerde, Konak Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte düzenlenen seramik, el sanatları, fotoğrafçılık, müzik, mum ve sabun üretimi gibi kurslar örnek uygulama olarak gösterildi. Öte yandan, merkezin engelli bireylerin ailelerine yönelik çalışmaları da övgü aldı. Teftiş raporunda aile eğitim programlarının ve danışmanlık hizmetinin düzenlediği vurgusu yer aldı. Konak Engelsiz Yaşam Köyü için “En mutlu olduğum, en haz veren hizmetimiz” diyen Başkan Batur, merkezin başarılı çizgisinden her zaman emin olduklarını vurguladı.

Başarı tescillendi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün başarısından emin oldukları ve denetlemelerle de tescillendiğini ifade etti. Başkan Batur, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Down Sendromlu çocukların, merkezde gördükleri özel eğitim ve fizik tedavi sonucu attıkları adımların sevincini yaşadıklarını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Burada hemen her gün bir çocuğumuzun daha hayata sarıldığını, gülen gözlerle bizlere baktığını görüyoruz. Bu, bana, bir belediye başkanı olarak, her şeyden çok mutluluk veriyor. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere altyapı hizmetleri, yol, kaldırım, tesisler yapmak zaten görevimiz. Hepsini özenle yapıyoruz ve Konak için en iyi şekilde hizmet üretme gayretindeyiz. Ama Engelsiz Yaşam Köyümüz bizim gözbebeğimiz. Burası umudun yeşerdiği, her zaman iyilikle devam eden bir yer. Burada her şeyin dört dörtlük olması için gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Köyümüzün başarılı çizgisinden her zaman eminiz. Bu başarı, yapılan denetlemelerle de tescillenmiş oldu. Özellikle, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde de bir Down Sendromlu çocuğumuzun daha ilk adımlarını attığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece farkındalık yetmez, birlikte, eşit, sürdürülebilir ve erişilebilir bir yaşam için buradayız.”

Hayata artı 1 adım daha

Yapılan denetlemelerde eğitim öğretim ortamlarından merkezin fiziki şartlarına, bireysel eğitimden rehberlik hizmetine, güvenlikten kullanılan araçlara kadar her alanda uygunluk alan Konak Engelsiz Yaşam Köyü, özellikle Down Sendromlu çocukların başarılarıyla da göz doldurdu. Merkezin açılışından bu yana geçen sürede üç çocuk, peş peşe yürümeyi öğrenerek Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde mutluluk ve gurur kaynağı oldu. İki yıl önce, henüz on sekiz aylıkken merkeze gelen minik Ege, burada aldığı bireysel eğitim ve fizyoterapi sayesinde iki ay içerisinde ilk adımlarını atmıştı. Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün sevimli yüzü olan Ege’den bir yıl sonra ise 3 yaşındaki Rabia da aynı başarıya imza attı. Her ikisi de Down Sendromlu olan çocuklar, gösterdikleri hızlı gelişimle 3 yaşındaki Cesur’a da örnek oldu. Engelsiz Yaşam Köyü’nde yürümeyi, hatta dans etmeyi öğrenen Cesur, merkezin başarısının da sürekli olduğunun kanıtı oldu.

Hobi ve meslek edindirme kursları devam ediyor

Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün minikleri adım adım başarıya koşarken, abi ve ablaları da merkezdeki kurslara katılarak yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Merkezdeki kurslara katılan öğrenciler, resim, müzik, seramik, bilgisayar, drama, müzik atölyeleri, kokulu mum, taş boyama, ahşap boyama, takı tasarımı gibi hobi ve meslek edinimi için el sanatları atölyelerinde hem keyifli zaman geçiriyor hem de kendilerini geliştirerek hayatın içine katılıyor.