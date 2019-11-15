Konak'ta 300 hektarda 15 mahalle dönüşecek

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil grup işbirliği ile düzenlenen forumda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Ege'de Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm' başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ında yer aldığı oturumda 'Sosyal yapı ve yaşayan doku korunarak kentsel dönüşüm vizyonunun kurgulanması' konusu ele alındı.

Narlıdere ile başladık

Moderatörlüğünü Şehir Plancısı A. Faruk Göksu'nun üstlendiği panelde Narlıdere Belediye Başkanlığı dönemindeki 20 yıllık deneyimini ve kenti adeta yeniden yaratan kentsel dönüşüm modelini anlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ta yaşanacak değişimi açıkladı.

Narlıdere'de gerçekleştirdikleri dönüşümün önemine dikkat çeken Başkan Batur, uyguladıkları projenin örnek bir model haline gelişini şu sözlerle anlattı: "20 sene önce Narlıdere'de belediye başkanlığı görevine başlarken Narlıdere'yi bir çekim merkezi yapmak, kentin en önemli ilçelerinden bir tanesi haline getirmek en önemli hayalimdi. Bunu yaparken de en öneli çalışmalarımızdan bir tanesi kentsel dönüşümdü. Kentsel dönüşüm uygulamalarını ilk olarak Narlıdere'de 2000 yılında, yani kentsel dönüşüm henüz konuşulmazken, kanunu, yönetmeliği yokken hayata geçirdik. Hiçbir sosyal donatı olmayan, yeşil alanı olmayan mahalleleri dönüştürdük."

Vatandaşın cebine para koyan proje

Narlıdere'de yaklaşık 15 bin binayı dönüştürdüklerini dile getiren Başkan Batur, dönüşümde en önemli olgunun dönüşüm yapılan bölgedeki rantı yine o bölgede yaşayan halk ile paylaşmak olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada Narlıdere'de artık 2842 gecekondu kaldı ve bunlarla ilgili planları da hazırladık, projeleri bitirdik, bakanlıkta bekler konuma getirdik. Narlıdere'de hayalim buydu ve bu hayali gerçekleştirmenin hazzı içerisindeyim. Kentsel dönüşümü söylemesi kolay ama uygulaması zor dur. Oradaki mahalleliyi inandırmak, yapılan planları uygulanabilirliğini sağlamak, doğru müteahhit seçimini yapabilmek, en önemlisi de orada oluşan rantı yani geliri oradaki vatandaşlarla paylaşmak" diye konuştu.

Dönüşüm için buradayım

Konak Belediye Başkanı olarak kendisine en çok yöneltilen sorunun "Konak da Narlıdere gibi olacak mı?" olduğunu dile getiren Başkan Abdül Batur, seçim sürecinden itibaren bu soru ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Şimdi Konak için bir hayalimiz var. Narlıdere'den Konak'a gelmemizin en büyük nedenlerinden birisi Konak'ta değişim ve dönüşümü sağlamak; Narlıdere'de edindiğimiz tecrübeleri ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların tamamını Konak'a aktarmak" dedi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe bölgesinde 15 mahalleyi kapsayan 300 hektarlık alanın planlarının tamamlandığını ve kentsel dönüşüme uygun hale getirildiğini söyledi. Konak'ta Narlıdere modelini uygulayacaklarını vurgulayan Başkan Batur, Gültepe'yle birlikte Yeşildere, Gürçeşme, Toros ve Beştepeler'de de dönüşümün başlayacağını dile getirdi.

Sosyal ve yeşil alanlar öncelikli

Gültepe'nin 1/1000 ölçekli imar planını katılımcılara gösteren Batur, planlamada bölgedeki yeşil alan ve sosyal donatıya öncelik verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Konak'ta göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız en önemli çalışma kentsel dönüşümle ilgili planlama ve revizyon çalışmalarını hayata geçirmek oldu. Kentsel dönüşüm, şehrin merkezi ve kalbi olan Konak'ta en önemli çalışmalardan biri olacak. Beş sene sonra bu bölgelerde çalışmaların başlamış olacağını düşünüyorum. Hayalimiz daha yaşanır, daha çağdaş konutlarda yaşayan insanların olduğu, çarpık yapılanmanın ortadan kalktığı bir Konak."