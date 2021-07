Konak'ta engel tanımayan köy!

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü, özel çocukların umudu olmaya devam ediyor. Down Sendromlu Ege’nin yürümeyi öğrendiği Engelsiz Yaşam Köyü’nde şimdi de Minik Rabia ilk adımlarını attı. Göreve gelir gelmez Engelsiz Yaşam Köyü’nün hazırlıklarına başlayan ve kısa sürede kente kazandıran Başkan Batur, “İki senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana en memnun olduğun iş nedir, diye sorarsanız; işte burada, çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir” dedi

İzmir Konak Belediyesi’nin Tepecik bölgesinde kurduğu, özel çocuklara ücretsiz hizmet sunan Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’nde, engelleri kaldıran bir öykü daha yazıldı. Önce 3 yaşındaki Down Sendromlu Ege ile tomurcuklanan umut filizleri şimdi de 2 yaşındaki Rabia ile yeşermeye devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un göreve gelir gelmez verdiği talimat ile kurulan Engelsiz Yaşam Köyü’nde mucizeler gerçek oluyor.

Batur: Burası cıvıl cıvıl bir Engelsiz Yaşam Köyü haline geldi

On bir dönümlük arazi üzerinde kurulu olan, ilk etapta yaklaşık 400 kişilik kapasite ile hizmete başlayan, Minikler Konağı ve akşam bakım hizmeti ile sosyal yaşama artı bir destek sunan Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’nün mimarı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, merkezi en mutlu eden çalışması olarak nitelendirdi. Minik Ege’nin ve Rabia’nın ilk adımlarını attığı, Otizm Festivali ile hem farkındalık yaratan hem de geleceğe dair umudu çoğaltan Engelsiz Yaşam Köyü ile gurur duyduğunu ifade eden Başkan Batur, “Burada, çocuklarımızın gelişimini izlemek bir belediye başkanına en fazla mutluluk veren hizmetlerden bir tanesi. Onlar için ahşap evler, kafeterya, eğitim atölyeleri, sanat sınıfları yaptık. Meyve bahçeleri ve hayvan barınakları da olacak. Burası cıvıl cıvıl bir Engelsiz Yaşam Köyü haline geldi. Birlikte Konak, diyerek yola çıkmıştık. İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden bir tanesi de Engelsiz Yaşam Köyümüz oldu. Bu iş, büyük emek isteyen bir iş. Bireysel olarak eğitim demek, birebir, sabırla, çocuklarımızın hayata bağlanması demek. Engelsiz Yaşam Köyü hizmetimizden, ben o kadar mutluyum ki... İki senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana en memnun olduğun iş nedir, diye sorarsanız; İşte burada çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir. Minik Ege’miz buraya geldiğinde yürüyemiyordu. Burada bireysel eğitim ile kısa zamanda yürümeyi öğrendi. Rabia’mız da burada adım adım hayata karışıyor, her gün daha mutlu bir çocuk olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

Ege, ilk adımlarını Engelsiz Yaşam Köyü’nde attı

Hayata özel bir çocuk olarak gözlerini açan Down Sendromlu Ege’nin hayatı, Konak Belediyesi’nin Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’yla (EBKOV) birlikte kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü’nde değişti. Annesinin, on sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam Köyü’ne getirdiği Ege yürüyemiyor hatta emekleyemiyor, kalçasının üzerine oturarak ve kendisini öne doğru çekmeye çalışarak hareket ediyordu. Down Sendromlu bireylerin kas tonuslarının yumuşak ve eklemlerinin de gevşek olması nedeniyle, Ege’nin emeklemesi de yürümesi de gecikmişti. Engelsiz Yaşam Köyü’nde bireysel eğitim alan ve fizyoterapi gören Ege, önce emeklemeyi sonra da yürümeyi öğrendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile de özel bir bağ kuran Ege, şimdilerde yürümek bir yana, Başkan Amcasına koşarak gidiyor.

Bir mucize çocuk daha: “Rabia”

Hayata gözlerini Down Sendromlu olarak açan özel çocuklardan biri olan 2 yaşındaki Rabia da Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’nde ikinci ayını geride bıraktı. İlk geldiğinde tek başına yürümekte zorluk çeken, oyunlara katılmak istemeyen ve insanlarla iletişimi oldukça kısıtlı olan Rabia, bireysel özel eğitim ve fizyoterapi sayesinde tek başına yürüyebilen ve diğer insanlarla iletişimi oldukça kuvvetli olan mutlu bir çocuk haline geldi. Eğitimi sırasında merkezi ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u karşısında gören minik Rabia, koşarak Başkan Amcasına sarıldı. Engelsiz Yaşam Köyü’nde fizyoterapi ve eğitime başladığında destekle yürüyebilen Rabia’nın kısa bir sürede koşan, oynayan bir çocuk olduğunu görmek Başkan Batur ile birlikte merkezi ziyaret eden konukları da duygulandırdı. Başkan Batur’un kucağından inmek istemeyen Rabia, Engelsiz Yaşam Köyü’nü onunla birlikte gezdi. İki ay öncesinde iletişim kurmakta zorlanan Rabia’nın çevresindekilere gülücükler dağıtması, söylenen güzel sözlere alkışlarla karşılık vermesi ise Engelsiz Yaşam Köyü’nde yaşanan mucizeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’ndeki hizmetler

On bir dönümlük bir alan üzerinde kurulu olan Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 0-6 yaş öncelikli olmak üzere, engelli ve gelişimsel olarak risk altında olan çocukların, Fizik Tedavi Rehabilitasyon programına dahil olmalarının yanı sıra, kendilerine ve ailelerine yönelik hizmet veriliyor. Merkezin içerisinde yer alan birimler arasında Riskli Bebekler için Erken Fizyoterapi desteği ve Erken Müdahale Desteği vermek üzere Riskli Bebek Danışma Birimi de bulunuyor. Alanında deneyimli, uzman çocuk fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanı ve psikolog kadrosuna sahip merkezde 7-12 yaş ve 12-18 yaş grupları için de destek eğitim, tamamlayıcı eğitim ve yoğun eğitim programları mevcut. Öte yandan “Hayata Devam” projesi kapsamında 18 yaş üstü yetişkin bireylerin hayata katılımlarının sağlanması amacıyla iş-uğraş terapisi ve hobi atölyeleri gerçekleştiriliyor. Merkezde engelli bireyin yanı sıra ailesine de destek olacak şekilde eğitimler veriliyor. Engelsiz Yaşam Köyü’nde Ahşap Evler Eğitim Atölyeleri; Görsel Sanatlar, Müzik, Seramik Atölyeleri; Bilgisayar Sınıfı, Satış Büfesi, Kafeterya bulunuyor. Sürdürülebilir Enerji Kaynakları, Meyve Bahçeleri, Evcil Hayvan Barınakları, Çiftlik Hayvanları Yetiştirme Alanı, Organik Tarım Alanları, Çiçek Tarhları ve Kültür Bahçelerinden Oluşacak Bir “Eko Çiftlik” de kurulacak. Ayrıca merkezde özellikle engelli bireylerin ailelerinin sosyal yaşama dahil olabilmelerini amaçlayan akşam bakım hizmeti de verilecek.

Pandemi de engel olamadı

Konak belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü projesi pandemiye rağmen hız kesmedi ve çok kısa bir sürede hayata geçirildi. Pandemi kısıtlamalarının izin verdiği ölçüde aileleri ile iletişimini kesmeden onların ihtiyaçları doğrultusunda programlarını uygulayan merkezde, kısıtlamalar sırasında da ailelere online hizmet verildi. Çocuklar, aileleri ile birlikte evde yapabilecekleri aktiviteleri kısıtlamalar boyunca aksatmadan yapabilme fırsatı buldu.

Bu “Konak” Miniklere özel

Pandemi sürecinde merkez içerisinde yer alan 2 adet Minikler Konağı da tamamlandı. Okul öncesi eğitim yuvası olacak Minikler Konağı projesi, özellikle eğitime başlangıç ve eğitimi sürdürme konusunda dezavantajlı bulunan Tepecik bölgesindeki çocukları eğitim yaşamına hazırlamayı, eğitimi devamlı kılmayı ve okul ile barışık olmalarını amaçlıyor. Diğer bir dezavantajlı grup olan özel gereksinimli çocuklar da burada “etkili kaynaştırma” uygulamalarından yararlanabilecek. Minikler Konağı projesi ile çocuklar, hem okul öncesi eğitim ile eğitim hayatına ilk adımlarını atacak hem de tüm bireylerin insan haklarının korunduğu ve yaşatıldığı bir ortamda büyüyecek.