Konak'ta evsel atıklar tek noktada toplanabilecek

Konak Belediyesi, Sıfır Atık Yönetimi kapsamında "Atık Toplama Noktası" uygulaması başlattı. 'Geri Dönüşüm Evde Başlar' sloganıyla hayata geçen uygulamada oluşturulan Atık Toplama Noktaları ile evsel atıklar tek noktadan alınabilecek; çöp konteyneri, cam kumbarası, tekstil geri dönüşüm kumbarası ve ambalaj geri dönüşüm kumbaralarının bir arada bulunduğu Atık Toplama Noktaları sayesinde evlerden çıkan atıklar ayrıştırılarak toplanacak ve geri dönüşüm kaynağında başlayacak

Hizmet binalarında hayata geçirdiği "Sıfır Atık Yönetimi" ile çevreyi korumaya kendi bünyesinde başlayan Konak Belediyesi, şimdi de oluşturulan Atık Toplama Noktaları ile Sıfır Atık Yönetiminin ikinci etap çalışmasını ilçe genelinde uygulamaya koyuyor. Atıkların tek bir noktadan toplanması, geri dönüşümün ise kaynağında ayrıştırma ile başlatılarak çevreye ve doğaya katkı sağlanması amaçlanıyor. İzmir'de art arda yaşanan afetlerle iklim değişikliğinin yol açabileceği tehlikelerin ve doğayı korumanın öneminin daha çok anlaşıldığını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Küresel ısınmanın etkilerini, iklim değişikliğini yaşayarak deneyimlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Doğa, kendisini hatırlatıyor. Salgın, deprem derken İzmir'de sel ve fırtınayı da peş peşe yaşadık. Artık yağmur yağmur gibi yağmıyor, rüzgar rüzgar gibi esmiyor. Bu durum doğanın yaptığı değil, insanın doğayı yok sayan eylemlerinin bir sonucu maalesef. Bizim, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız lazım. Bu sadece yerel yönetim olarak değil, insan olarak da en önemli görevimiz. Biz, hizmet binalarımızda Sıfır Atık Yönetimine geçtik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nden Sıfır Atık belgemizi aldık. Şimdi de 'Geri Dönüşüm Evde Başlar' sloganıyla bu uygulamayı kentimizin tamamına yayıyoruz. Bir an evvel hep birlikte elimizi taşın altına koymak ve çevre için, doğa için, gelecek nesiller için sorumluluğumuzu üstlenmek zorundayız. Atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması çok önemli ve Konaklıların da Atık Toplama Noktalarını verimli kullanacaklarına, geri dönüşümü evlerinde başlatacaklarına, bunu bir alışkanlık haline getirerek çevre bilinci oluşturacaklarına da güvenimiz tam" dedi.

Atıklar tek noktadan toplanacak

Sıfır Atık Yönetimi kapsamında, Konak'ta belirlenen bölgelere çöp konteyneri, cam kumbarası, tekstil geri dönüşüm kumbarası ve ambalaj geri dönüşüm kumbaraları yerleştirildi. Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş cadde, sokak, meydan ve uygun alanlara yerleştirilen Atık Toplama Noktaları ile vatandaşın da geri dönüşüm kumbaralarına erişimi kolaylaştırıldı. 50 noktada tüm atık toplama üniteleri yer alırken, ikili ve üçlü üniteler haline 100 ayrı konumda Atık Toplama Noktası oluşturuldu. İlçe genelinde yaygınlaştırılacak Atık Toplama Noktaları sayesinde, Konaklılar evlerinde ayrıştırdıkları evsel atıklarını tek noktaya getirerek geri dönüşümü kaynağında başlatacak. Vatandaşlar, organik atıkları ve çöpleri çöp konteynerine, kağıt, plastik ve metal ambalaj atıklarını ambalaj geri dönüşüm kumbarasına, cam ambalaj atıklarını şeffaf ve renkli olarak iki ayrı bölmesi bulunan cam kumbaralarına, tekstil atıklarını ise tekstil geri dönüşüm kumbaralarına atarak çevrenin ve doğanın korunmasına katkı sağlayacak.

Geri dönüşüm atağı

Konak Belediyesi'nin evre dostu uygulamaları sadece ambalaj atıkları ile sınırlı değil. 2019 yılında ev ve işyerlerinden 175 ton atık bitkisel yağ toplayan Konak Belediyesi, pandemi kısıtlamaları kapsamında yemekhanelerin kapalı olması, kafe ve restoranların ise sadece paket servis yapması nedeniyle 2020 yılında 66 ton atık bitkisel yağ topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Atık Pillerin Toplanması Kampanyası" kapsamında ilçe belediyeleri arasında yapılan yarışmada 2018 ve 2019 yıllarında 9,7 ton ve 8,72 ton atık pil toplayarak birinci olan Konak Belediyesi, 2020 yılında da 3,5 ton pil topladı. Konak Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü'ne gelen talep üzerine iş yerlerine, kurumlara ve okullara yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarında bu yıl 1,5 ton atık elektrikli ve elektronik eşya toplandı. 2019 yılı Temmuz ayında belediye ile ÇEKOOP (Sınırlı Sorumlu Eczacılar İlaç Sağlık ve Eczane Gereçleri Atıklarını Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi) arasında yapılan işbirliği ile de ilçe genelinde anlaşma yapılan eczanelerden atık ilaç toplanmaya başlandı. Bu uygulamayla da yaklaşık bir buçuk yıl içinde 12,5 ton son kullanma tarihi geçmiş, kullanım dışı kalan atık ilaçlar kaynağında toplanarak doğaya zarar vermeden lisanlı firmalara teslim edilerek bertaraf edilmesi sağlandı. Öte yandan, "Atık Bank" uygulaması da devam ediyor. Konaklılar, evlerinde kağıt, metal, plastik ve kompozit olarak ayrı ayrı biriktirdikleri ambalaj atıklarını Atık Bank ünitelerine teslim ediyor, karşılığında ise kendilerine özel tanımlanan İzmir Doğa Kartlarına puan yükleniyor. Vatandaşlar kazandıkları puanları ister ulaşım ve alışverişte kullanıyor, isterlerse de Türk Kızılay'ı, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ege Orman Vakfı'na bağış yapabiliyor. Ayrıca, Sosyal İklim Derneği ile işbirliği protokolü imzalandı.