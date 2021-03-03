Konak'ta kapalı olması gereken iki mekandaki 42 kişiye ceza!

Konak'ta bir gece kulübünde kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri, kapalı olması gereken mekanı açık görünce 42 kişiye ceza kesti

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 21.00 sıralarında bir gece kulübünde kadının şiddete maruz kaldığı ihbar edildi. Polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye gitti. Gittikleri mekanda içeride seslerin geldiğini duyan ekipler zili çaldı. Kapının açılmaması üzerine ekipler olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiyenin geldiğini duyan mekan çalışanları kapıyı kendi rızalarıyla açmak durumunda kaldı. Polis ekipleri, işyerinin ruhsatının olmadığını aynı zamanda koronavirüs tedbirlerine uymadığını, kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti. Mekanda bulunan 28 kişinin de sosyal mesafe kuralına uymadığını belirleyen ekipler 28 kişiye 176 bin 400 TL ceza kesti.

Ekipler işyeri sahibini hakkında da işlem başlattı.

AYNI OLAY FARKLI MEKAN

Öte yandan Konak'ta devriye gezen polis ekipleri saat 02.30 sıralarında bir kafeteryadan sesler geldiğini fark etti. İşletmenin kapısı kapalı olmasına rağmen yandaki hanın içerisinden kafeteryaya girildiğini fark eden polis harekete geçti. Kafeye baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu gördü. Alkol aldıkları da görülen 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 88 bin 200 lira ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.